El palo de Hacienda a Bertín Osborne: la drástica decisión del artista para saldar su deuda

Llevamos días hablando de Bertín Osborne por el posado que ha protagonizado con David, el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Ha tardado un tiempo en darle su sitio y ahora quiere que todo el mundo sepa que es un miembro más de su familia, por eso ha dado un paso adelante y ha hablado abiertamente sobre ciertas cuestiones que, hasta hace muy poco, eran un completo secreto. Algunos creen que lo ha hecho para ganar dinero porque supuestamente está atravesando una racha complicada. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? Diversas fuentes han confirmado que el artista tiene una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 865.601 euros, pero ya ha tomado una decisión para solucionarlo y nosotros sabemos de qué se trata.

La periodista Elsa Martínez ha hablado con el equipo legal que ha contratado Bertín Osborne y asegura que el cantante ha establecido «un calendario de pagos» con Hacienda para poder subsanar sus cuentas sin tener ningún tipo de problema. Antes de continuar debemos tener en cuenta que Bertín lleva toda la vida trabajando y ha hecho prácticamente de todo: ha triunfado encima de los escenarios, ha hecho giras internacionales, ha presentado programas e incluso se ha atrevido a participar en algún concurso que otro. La temporada pasada pudimos verle en Tu cara me suena, espacio en el que no terminó de sentirse cómodo. Hizo un gran esfuerzo para estar en este proyecto e incluso renunció al espacio que presenta en Canal Sur, aunque nunca acabó de encajar.

La decisión de Bertín Osborne

El calendario de pagos que ha diseñado Bertín Osborne no es la única herramienta que le ayudará a sanear sus cuentas. El artista ha decidido convertir una de sus propiedades en un hotel. Como todo el mundo sabe, posee una finca en Sevilla, llamada Hacienda San José que cuenta con 21.0000 metros cuadrados construidos dentro de un terreno de 41 hectáreas. Es decir, hay espacio suficiente para diseñar un negocio que le permita generar ingresos de forma sencilla, sin tener que renunciar ninguna de sus actividades profesionales. Por ejemplo, tal y como hemos explicado, para concursar en Tu cara me suena tuvo que dejar El show de Bertín, pero su casa rural no le ocasionará ningún problema en este sentido.

Lorena Vázquez, colaboradora de Y ahora Sonsoles e integrante de «Las Mamarazzi», asegura que Bertín no está sólo durante esta mala racha porque cuenta con la inestimable ayuda de su amigo José Luis, conocido en la prensa del corazón como El Turronero. Este empresario fue el que le animó a solucionar sus diferencias con Gabriela Guillén y a reconocer al pequeño David.

La situación que tiene por delante Bertín Osborne está marcada por la incertidumbre, aunque disfruta del respaldo de sus familiares y amigos. Una de las personas que le está apoyando desde la distancia es su ex mujer, la modelo y empresaria Fabiola Martínez. Esta última jamás ha hablado mal del presentador, al contrario: se retiró del foco mediático, que evita dar declaraciones y siempre que se pronuncia lo hace desde el más absoluto respeto.

La nueva vida de Bertín Osborne

Los problemas económicos del comunicador no podrán (o no deberían) enturbiar su nueva vida porque tiene por delante un reto tan complicado como emocionante: ayudar a Gabriela Guillén a criar al pequeño David. Bertín ha admitido que está desconcertado porque no esperaba que a estas alturas tuviese que empezar de cero y hacerse cargo de un menor. «Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. Y por otro, el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer sus padres», ha declarado con total naturalidad en su revista de cabecera.

«Para mí, lo más importante es mi hijo y, durante este tiempo, sólo he querido mantener su intimidad para que no le dañaran y manteniéndolo al margen de todo. La carita del bebé en oculto, pero él no tenía que estar escondido», añade. Según dice, nunca se ha negado a contribuir con los gastos que generaba la manutención de David, lo único que ha hecho es tomar distancia para conseguir que el pequeño crezca lejos de las cámaras y pueda tener una mayor libertad.

Gabriela Guillén reconoce que está muy agradecida con el gesto que ha tenido su ex y ha puesto en valor la bonita historia que vivieron hace años y que cayó en el olvido por culpa del escándalo. «Estábamos muy bien juntos, porque Bertín es una persona supercariñosa… Quizá no teníamos ningún tipo de futuro, pero sí que estábamos a gusto… Pero de repente vino un tsunami. De la noche a la mañana. A mí me sacudió en todos los sentidos. Pero, aun así, he hecho frente y me he hecho cargo de lo que me tocaba», comenta.

Gabriela insiste en que únicamente le ha hecho falta una cosa para no perder la esperanza: mirar a los ojos de David. «Mi hijo me daba esa fuerza. Yo estaba luchando por él. Era verle la carita y que volviera a nacer la ilusión. Él me ha hecho mucho más fuerte de lo que yo era antes». Con estas palabras queda claro que el pequeño es todo lo que necesita Osborne para seguir caminando con una sonrisa.