El comentario miserable de Risto Mejide en las Campanadas de Cuatro contra Ana Obregón -«¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia»- ha obligado al presentador de Todo es mentira a pedirle perdón públicamente. Pero viniendo de alguien a quien no se le conocen escrúpulos como Mejide, no extraña que sus disculpas hayan sido aun peores que la indecencia que dijo en Nochevieja. Y eso es lo que destaca Álvaro Ojeda: «Tus disculpas han sido pura excrecencia», al tiempo que lanza un mensaje a los ejecutivos de Mediaset: «¿Los anunciantes de Mejide van a seguir patrocinando a alguien que dice esas barbaridades?».

«Desde hace años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes. Se puede pedir disculpas por haber ofendido a las personas inadecuadas», ha dicho Mejide. El presentador incluso se permitió hacerse la víctima por la respuesta de Obregón en redes sociales: «Como tú has hecho público este mensaje yo te voy a dar una respuesta pública. Te pido perdón, no me cuesta nada, perdón sin matices». «En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo, ¿de verdad alguien se cree que yo como padre pueda aceptar esto? Yo he defendido siempre que la gente muestre su dolor allá como quiera», dijo.

Pero lo peor viene cuando Mejide se ha atrevido a echar balones fuera en plan victimista: «Hay dos personas de las que aprender mucho. Me sorprende mucho la polémica que se está creando. Me sorprende que no veas que esto no iba ni contigo ni con Cristina. Mi comentario no iba contigo sino con los que nos ponen ahí. Me sorprende que tú con muchísima más experiencia que yo hayas pensado que yo me he querido reír de una madre que ha perdido a un hijo. Eso no es tele, eso es morbo».

Ojeda no se la ha dejado pasar: «Las explicaciones que ha dado hoy son pura excrecencia salida por la boca de un ser humano. ¡Qué cinismo! ¿Ejecutivos de la tele? Que no, tío. Que lo que has dicho te mete más en el fango. Traspasa cualquier tipo de nivel humano. Y ahora digo: «¿Los anunciantes de Mejide van a seguir apoyando a alguien que dice esas barbaridades?».

Por su parte, Ana Obregón ha decidido romper su silencio y contestar al presentador en sus redes sociales: «Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido a mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie». La actriz ha querido recordar a Risto Mejide su trayectoria en el mundo de la televisión, haciendo hincapié en que tanto ella como su compañera Pedroche siempre han liderado audiencias: «Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito».