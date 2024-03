Nuria Fergó y el motivo por el que no interpretará a Isabel Pantoja en una película

Nuria Fergó debutó en la industria del espectáculo en 2001, cuando consiguió ser concursante de ‘Operación Triunfo’. La artista en seguida se ganó el corazón de los espectadores y un año después sacó su propio disco, una obra titulada ‘Brisa’ que tuvo mucha repercusión en su momento. Nuria siempre ha estado al margen de los escándalos y lo único que le interesa es trabajar como cantante. Pero en las últimas horas ha protagonizado un revuelo en la crónica social al resucitar la histórica rivalidad que existe entre los fans de Rocío Jurado y los admiradores de Isabel Pantoja. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Tanto Rocío como Isabel forman parte de nuestra historia, pero ¿por qué Nuria admira más a una que a otra?

A Isabel Pantoja no le tembló el pulso cuando en los años 90 dijo que no tenía ninguna amiga cantante. Según contó, las envidias le habían obligado a despedirse de mucha gente, por eso únicamente confiaba en un grupo muy reducido de personas y estas personas no tenían nada que ver con el mundo de la música. Estas palabras situaron a Rocío Jurado en el centro de la polémica. La madre de Rocío Carrasco optó por no pronunciarse y a estas alturas nadie sabe a ciencia cierta qué pensaba de Pantoja.

Nuria Fergó, sin darse cuenta, ha puesto encima de la mesa este conflicto. La cantante reconoce que sí estaría dispuesta a interpretar a Rocío Jurado en una serie basada en su vida, pero no haría lo mismo con Isabel Pantoja. Esta confesión la ha hecho durante el Festival de Málaga, en concreto durante su paso por la alfombra roja. Lo cierto es que ha dado unas declaraciones muy contundentes, aunque en ningún momento ha perdido la prudencia que siempre le ha caracterizado y ha argumentado su postura para evitar futuras polémicas.

Nuria Fergó dice ‘no’ a Isabel Pantoja

La vida de Isabel Pantoja podría ser el argumento perfecto para cualquier película, de hecho ya ha inspirado los guiones de dos series. Una se emitió en Telecinco y la otra en Antena 3, pero el público tiene ganas de más y desde hace un tiempo se rumorea que la cantante podría dar luz verde a un nuevo proyecto. Es en este instante cuando ha entrado en juego Nuria Fergó. La fuerza de su voz y su aspecto físico cuadran perfectamente con el estilo de Isabel, así que no sería extraño que le ofrecieran dar vida a la tonadillera.

El problema es que Nuria no está dispuesta a aceptar un encargo de estas características. Ha sido completamente honesta y ha reconocido que estaría encantada de meterse en la piel de Rocío Jurado, pero no le sucede lo mismo con Isabel Pantoja. Después de estar tanto tiempo brillando encima de los escenarios,la concursante de ‘OT’ tiene claro lo que quiere y lo que no quiere hacer.

Nuria pronunció un «no» rotundo cuando le preguntaron si quería interpretar a la madre de Kiko Rivera. Lo primero que hizo para argumentar su postura es que esta respuesta le había salido «del alma». Más adelante argumentó su postura para evitar ofender a la cantante. «Yo admiro a la Jurado, a la Dúrcal… cada uno tenemos nuestros gustos y la Pantoja es una gran artista, pero yo he seguido más a otras artistas, nada más».

Isabel Pantoja está viviendo un momento decisivo

A pesar de que Nuria Fergó se niega a interpretar a Isabel Pantoja, la tonadillera lleva 50 años encima de los escenarios y su trayectoria es imparable. Ha conquistado España, Latinoamérica y Estados Unidos. Su fama ha cruzado fronteras y son muchos los que están dispuestos a seguir sus pasos, por eso ha organizado una nueva gira para celebrar su aniversario en la industria musical. En el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco ha explicado que Isabel pondrá a la venta un total de 2.000 discos firmados por ella. Quiere hacerles un regalo a sus seguidores, a pesar de que el precio de este producto es demasiado elevado.

Isabel Pantoja está atravesando un momento crítico. Sus problemas con la Agencia Tributaria son cada vez más fuertes y se ha visto obligada a pasar a la acción. Ha estado un tiempo en silencio porque rompió su relación con Kiko Rivera y este suceso le dejó profundamente tocada. También debemos tener en cuenta que Isabel ha perdido a su madre, conocida popularmente en la prensa como doña Ana Martín. Estos dos incidentes han aumentado la tensión, pero Isabel no ha tenido más remedio que regresar a los escenarios.

La tonadillera lleva refugiada en Cantora, finca que heredó de su marido Paquirri, desde que comenzaron sus problemas familiares. Pero ahora está pensando en vender esta propiedad para instalarse en Madrid y empezar una nueva etapa. Todo este camino se vería reflejado en una serie que ya cuenta con la negativa de Nuria, pero es evidente que habrá otras artistas que estén encantadas de dar vida a una de las historias más apasionantes de nuestra crónica social.