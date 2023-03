La nueva señal de la DGT que trae de cabeza a los conductores: la multa que te puede caer

La DGT tiene una nueva señal que trae de cabeza a los conductores, te puede caer una multa enorme si no la respetas. Este 2023 aparecen nuevas señales que tienen como objetivo asegurar que todo conductor se mantenga a salvo y asegure el trascurso de los demás, así como la interacción entre todos los vehículos. Esta nueva señal trae de cabeza a los conductores que aún no se han familiarizado con ella, provocando una multa que puede llegar a los 200 euros por no hacer caso de sus indicaciones.

Esta es la nueva señal de la DGT que trae de cabeza a los conductores esta es la multa que te puede caer

La multa que te puede caer y trae de cabeza a los conductores arranca de una señal que no todas las ciudades pueden tener. Se trata de una en la que aparece un coche con unos puntos negro. Esa simbología se explica para no dejar pasar determinados vehículos a motor en zonas de las ciudades.

La política de cero emisiones se extiende más allá del centro de la ciudad. Son varios los lugares en los que la contaminación han causado estragos, por lo que es importante estar atento a todo lo que puede suceder. El Instituto Nacional de Estadística (INE) pone los númros claros, hay un total de 149 ciudades donde se va a limitar el acceso a los vehículos que contaminen mucho.

Cada ciudad impondrá sus respectivas restricciones aclarando qué vehículos quedan excluidos de la circulación en determinadas partes de la ciudad. Estamos ante unas restricciones que necesitan de estas nuevas señales que indican que la prohibición es por un factor de contaminación y delimitan qué vehículos dejaran de estar en circulación.

Esta multa supone un incumplimiento de unos 200 euros. Una cantidad de dinero que supondrá un susto para aquellos que no han sabido analizar una señal que puede suponer más de un dolor de cabeza a los conductores que llevan años al volante. Cada vez que aparece una nueva señal toca familiarizarse con ella.

La DGT lanza la advertencia de que estará pendiente de cada uno de los vehículos que no respeten esta norma propia de algunas ciudades. Pero dependiendo del nivel de contaminación se irá extendiendo, ahora son solo las de más de 50.000 habitantes las que aparecerá esta señal que puede causar una buena multa.