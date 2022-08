No te olvides de hacer esto o te llevarás una multa de 200 euros: el aviso de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue lanzando avisos y recordatorios a los conductores a través de sus redes sociales. Uno de sus mensajes buscaba recordar a los usuarios la importancia de los intermitentes y como estos son claves para mantener la seguridad en carretera. Un uso incorrecto de los mismos podrá comportar una multa de 200 euros, así que mantente alerta a las indicaciones.

El nuevo aviso de la DGT que podría suponerte una multa de 200 euros

La DGT aprovechaba este mensaje en redes sociales para recordar las principales situaciones donde el intermitente resulta imperativo, entre ellas al girar, al cambiar de carril o al aparcar. Estos avisan a los otros conductores de tu siguiente movimiento para garantizar una conducción menos temeraria en carretera. Si eres de los que pasa de poner los intermitentes, no solo te expones a más peligros, esto podría conllevar una multa.

El artículo 109 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que hace referencia a las señales ópticas, informa de que el conductor debe avisar mediante señales ópticas «toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de un vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable.» De esta manera, resulta obligatorio señalar todos estos movimientos, además, también se especifica que estas señales ópticas deben realizarse con la suficiente antelación para que los otros conductores puedan percibirlas y si es necesario, reaccionar a ellas.

Estas señales tendrán que mantenerse activas hasta que termine la maniobra, así los conductores que vayan pasando podrán advertir las mismas. Una de las situaciones donde la antelación o la señalización es especialmente importante es al inmovilizar el vehículo, debe realizarse de manera cuidadosa para evitar colisiones o posibles accidentes en carretera.

SIEMPRE que vayas a ↪️Girar

🔃Cambiar de carril

➡️Aparcar o desaparcar

↗️Adelantar o incorporarte

🔄Salir de una glorieta PON el intermitente✖️🔅✖️. Evitarás siniestros viales y facilitarás el tráfico.#CeroRiesgos pic.twitter.com/7Y8XeEYJlp — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 19, 2022

¿Qué multa deberás pagar si no señalizas correctamente?

No indicar las maniobras y realizarlas sin ningún tipo de señal óptima puede conllevar una multa de 200 euros. Los agentes de seguridad podrán sancionarte, por ejemplo, si inicias una maniobra de estacionamiento, pero no lo señalizas con los intermitentes antes de empezar.

Esta no es la única multa a la que te expones, si no vas a realizar ninguna maniobra, pero si un desplazamiento, debes indicarlo con señales ópticas, si no, podrían sancionarte con multas que rondan los 80 euros. Además, pondrías en riesgo tu conducción y la de los coches que te rodean. Dentro de esta medida, podrán sancionarte tanto si no pones el intermitente correcto, si directamente no lo pones o si este no se ha establecido con la suficiente antelación como para que los otros conductores puedan reconocerlo y actuar en consecuencia.

Si quieres evitarte una multa de 200 euros en tu próxima salida, ya sabes que el intermitente es un básico del que no debes pasar. Si bien es cierto que puedes tener un descuido, una vez le coges el truco, es casi intuitivo ponerlos y quitarlos frente a maniobras o desplazamientos.