El multazo que te puede caer por esto que todos hacemos en el coche

El pasado marzo entraba en vigor la nueva Ley de Tráfico, una normativa que según la Dirección General de Tráfico (DGT) quería aumentar la seguridad en las carreteras y adaptarse a los nuevos hábitos de conducción. Esta nueva normativa, que busca una mayor seguridad vial, endurece algunas acciones al volante, como el uso del móvil en carrera. Hay algunas acciones que podrían suponer un multazo para tu coche, pero que talvez no conozcas, y una de las más esenciales se relaciona con la visibilidad.

Líbrate de un multazo en el coche

Hay acciones que los conductores realizan a diario sin pensar en si estas son sancionable o no, si la DGT las detecta podría multar a los conductores por poner en riesgo la seguridad vial en las carretas. Algo esencial que parece que cada vez se tiene más en cuenta es la colocación del equipaje en el coche. Si bien es cierto que todos hemos andado justos de espacio alguna vez en el coche y hemos tenido que hacer malabares con el equipaje antes de un viaje, colocarlo de manera que entorpezca la visibilidad puede ser sancionable.

Algo muy común al cargar el coche para unas vacaciones es aprovechar todo el espacio disponible en el maletero, incluso la parte de la bandeja. Esto resulta peligroso porque el equipaje pasa a ocupar parte de la luna trasera y el conductor no puede utilizar ese punto durante la conducción. Esta falta de visibilidad puede suponer una sanción.

El Reglamento General de Circulación marca que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Si se colocan elementos que puedan entorpecer la visibilidad del conductor por el retrovisor central, los agentes de tráfico podrán inmovilizar e incluso sancionar al vehículo. Lo mismo pasaría si los elementos no se encontraran en buenas condiciones para la visualización correcta de la vía.

Si bien hay algunas excepciones de vehículos que sí que podrían tapar la luna trasera, estos no serían la mayoría de turismos. Estaría permitido en modelos de coche que no lleven el maletero separado del habitáculo principal, que serían los SUV, los familiares o las berlinas de cinco puertas. Estos coches podrán impedir la visualización por el retrovisor central y no sería multa siempre que tengan instalados los dos retrovisores laterales en el coche.

Incluso en las veces en las que es posible tapar el cristal trasero, lo más recomendable es dejar libres todas las superficies acristaladas para poder facilitar la visibilidad del conductor durante todo el trayecto. Si se libera el espacio de posibles objetos que entorpezcan la visibilidad, se conseguirá una mayor seguridad vial.

A esta medida, se le suman otras como la de no colocar elementos que puedan salir despedidos del turismo en caso de fuerte frenada. Se recomienda dejar la parte de la bandeja libre de objetos y además, no se podrán instalar láminas tintadas, adhesivos o cortinillas si su uso no está autorizado por la DGT. Teniendo claras estas directrices, librarte de un multazo por problemas de visibilidad en el coche será más sencillo.