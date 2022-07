Esta es la isla donde está prohibido usar el cinturón de seguridad

Tal y como demuestran numerosos estudios, utilizar el cinturón de seguridad evitaría muchas de las muertes causadas en accidentes de tráfico. Es la herramienta más efectiva y, por lo tanto, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio no sólo para el conductor, sino para todos los pasajeros del vehículo.

Desde que entró en vigor la Nueva Ley de Tráfico el 21 de marzo de 2022, no llevar puesto el cinturón de seguridad conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

La isla donde no se puede usar el cinturón de seguridad

Ahora bien, hay una isla donde no sólo no es necesario ponerse el cinturón de seguridad, sino que hacerlo está terminantemente prohibido. Se trata de la isla de Hiiuma, y en la carretera que conecta este territorio con el resto de Estonia no se puede usar el cinturón de seguridad. Se encuentra sobre el Mar Báltico.

Para entender el por qué de esta decisión por parte de las autoridades, lo primero a tener en cuenta es que la vía no es de asfalto, sino de hielo. La velocidad máxima permitida oscila entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Además, los vehículos que circulan por ella no pueden superar los 2.000 kilos de peso y, teniendo en cuenta que la carretera es de hielo, deben mantener una distancia de al menos 250 metros.

En esta vía no se producen atascos ya que los vehículos sólo pueden acceder a ella en intervalos de tres minutos entre uno y otro. Pero, ¿por qué está prohibido utilizar el cinturón de seguridad? Las autoridades explican que, en caso de accidente, de esta manera a los usuarios les resulta más sencillo salir del vehículo. Y es que, quedar atrapado en las frías aguas del Mar Báltico puede resultar mortal en pocos minutos.

Consejos prácticos

Aunque ponerse el cinturón de seguridad parece lo más sencillo del mundo, en ocasiones cometemos errores que también pueden ser motivo de multa. Para que cumpla correctamente su función, hay que ajustarlo bien al cuerpo.

Por la parte superior, la banda debe estar a varios centímetros del cuello, pero sin llevarlo al extremo del hombro. La cinta abdominal tiene que quedar a la altura de la cadera, no en el abdomen.

Una vez colocado, el último paso es tensar el cinturón. Para ello, simplemente hay que tirar de él desde la parte superior, hasta que las cintas queden pegadas al cuerpo.