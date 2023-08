No funcionó su relación con Brad Pitt y ahora lo desvela. Es toda una personalidad en España

A raíz del programa veraniego de Telecinco, Vaya Vacaciones, hemos sabido sobre la relación con Brad Pitt y una famosa española. Ahora desvela qué fue lo que pasó.

Además, esta famosa también ha estado con otras celebrities y personalidades realmente destacadas a nivel mundial.

La chica de Telecinco que habla de su relación con Brad Pitt

Makoke, famosa por debutar en el programa Telecupón , de Telecinco, allá en los 90, y por estar durante 20 años casada con Kiko Matamoros, es participante del programa veraniego Vaya Vacaciones.

Cuando una noche en la villa del Caribe en la que participan los concursantes sonó una canción de Julio Iglesias, Makoke habló su romance con el cantante. Era algo ya sabido, aunque ella se ha mantenido más reservada en este aspecto.

En el programa explicó que tuvo un romance con el cantante cuando tenía 19 años cuando estuvo viviendo en Miami.

Makoke es una caja de sorpresas, y como vemos, ha tenido algunos “escarceos” antes de estar con Kiko Matamoros. Por esto, Julio Iglesias no fue el único que le robó el corazón a la modelo, si no que tuvo también un romance con un actor muy famoso.

En el reality de Telecinco, Makoke explicó que estuvo con Brad Pitt. Comentó a sus compañeros que en ese momento el actor presentaba en España la película de 7 años en el Tibet. En Madrid, tuvo contacto con la modelo y se fueron de fin de semana a una finca en Valladolid.

Aunque nos cuesta creerlo, la modelo comentó que se descantó de él y que no le apetecía dormir con él. Sí, esto es lo que dijo Makoke dando envidia a quien lo comenta.

No sabemos si tiene historias de Anita la Fantástica, lo decimos por las fantasías que muchas veces suelta Ana Obregón, y todo ello es verdad. La ex de Kiko Matamoros dio más detalles como que no le gustaba de qué forma comía el actor, aunque reconoció que era muy educado y no podía decir nada malo de Pitt.

Algunos ponen en duda esta relación y Marta Peñate, su compañera en el reality con quien se lleva bastante mal, no se ha creído lo que contaba la modelo. Esta relación de Makoke con Brad Pitt no es algo nuevo, ya lo contó la ex de Kiko Matamoros en su día en un programa de televisión, aunque no dio tantos detalles. ¿Qué pasó en realidad?