Un niño catalán con ideas revolucionarias llamado Biel ha causado furor en las redes sociales por la difusión de un video donde le realizan una entrevista. El pequeño, que cursa sexto de primaria, vive en el municipio gerundense de Camprodon y fue sorprendido por un reportero cuando paseaba con su abuela por la calle. Allí el periodista le preguntó sobre si el tren debía de llegar hasta esta localidad. «¿Tú entiendes que no me puede pedir que venga el tren a Camprodon?», preguntó el reportero. «Sí, sí, yo lo entiendo. Se pide a los ladrones de arriba que nos roban cada día», respondió tajante el niño.

Ante tal contestación proveniente de un niño tan pequeño el periodista se quedó muy sorprendido y siguió preguntando. «A ver un momento. Los ladrones de arriba ¿Quienes son los ladrones de arriba?», inquirió.

«El gobierno, el gobierno», respondió de nuevo el niño mientras su abuela le intentaba hacer callar por miedo. «El gobierno que nos roba cada día unos cuantos duros a cada persona ¿De dónde crees que sacan el dinero? De nuestros bolsillos, que nos roban», siguió el menor mientras su abuela reía nerviosa.

Ahora bien, el tono del pequeño fue subiendo y acabó definiendo lo que para él es ser político: «La política para mí, es ser un poco como un ladrón», dijo a la vez que su abuela le reprendía. «Por favor, Biel», dijo la mujer. «Cómo sube el nieto, señora», añadió el reportero.

«Y tú qué cosas crees que deberían hacer los políticos, Biel», continuó preguntando el profesional. «Los políticos tendrían que hacer que la población esté más orgullosa de ellos y que no nos cobren tantos impuestos que los rebajen un poco más porque si no es que nos están vaciando los bolsillos y no tenemos ni para el pan de cada día», zanjó el niño.

Este discurso libertario y anti impuestos que esgrime este catalán recuerda al que defiende Javier Milei al otro lado del océano Atlántico. El programa electoral del político argentino para las presidenciales incluye bajar los impuestos, eliminar regulaciones, , y realizar una reforma de la Ley de Ministerios para sustentar el gobierno sobre ocho carteras. Asimismo, ha asegurado que eliminará al Banco Central.

«Este modelo que sólo sirve para la casta. La casta no solo son los políticos ladrones, sino empresarios prebendarios a los que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada; los sindicalistas que entregan a sus trabajadores en lugar de representarlos y de los micrófonos ensobrados», dijo durante un discurso en Olavarría, Argentina.