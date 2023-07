El polémico grito del público durante un concierto en Gerona: «¡Sánchez mamón, llama a Puigdemont!»

Un cántico político se coló en un concierto de rock en Gerona donde el público de forma unánime gritó «¡Sánchez mamón, llama a Puigdemont!». Ocurrió en la noche de este lunes durante la actuación del grupo catalán Buhos en la fiesta mayor del municipio.

Este hecho fue captado en video y publicado en redes sociales donde ha tenido una gran repercusión con más de 130.000 visualizaciones. Además el cántico ha sido apoyado por una multitud de usuarios que han aplaudido la ocurrencia. «Música para mis oídos», ha escrito una persona. «¡Me encanta!», ha dicho otro.

Musica para mis oídos — Taysa Balaguer 💜 (@BalagRuth) July 25, 2023

M’encanta!! 🤣🤣🤣🤣 — Rafel Martinez (@tornavis3) July 25, 2023

Cabe decir que Gerona es uno de los municipios más independentistas de Cataluña. El fugado Carles Puigdemont fue alcalde de esta ciudad durante cuatro años antes de ser presidente de la Generalitat.

Amnistía y Referéndum

El posible pacto entre Pedro Sánchez y el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, parece cada vez más difícil pues este mismo lunes la presidenta del partido independentista, la condenada Laura Borràs, impuso unas condiciones muy difíciles de asumir para los socialistas en una entrevista en El Programa de Ana Rosa: «Amnistía y referéndum».

La ex presidenta del Parlament, representante del ala más radical de la formación separatista, reafirmó con la resaca postelectoral que Junts no investirá «a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña, y eso pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación».

Borràs avisó al Partido Socialista que «si tiene que llegar la hora de la política, tiene que llegar la hora de abordar lo que no puede llamarse problema catalán, porque no queremos ser un problema, queremos ser una solución a través de medidas democráticas y políticas». Hasta ahora los junteros se habían desmarcado de la estrategia de ERC de la mesa de negociación con el Gobierno.

Preguntada Borràs por si Junts optaría por una repetición electoral antes que apoyar a una investidura de Sánchez, la presidenta del partido fundado por Carles Puigdemont replicó que «eso lo decidirá Pedro Sánchez, que tendrá el problema catalán en su mesa».