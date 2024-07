El nieto de Julián Muñoz habla de la boda de su abuelo con Mayte Zaldívar

Fran Redondo, nieto del ex alcalde de Marbella, ha ofrecido una reveladora entrevista en televisión donde ha abordado temas personales y delicados, incluyendo el estado de salud de su abuelo, sus últimos deseos y la polémica boda con Mayte Zaldívar. Esta exclusiva ha desvelado detalles íntimos que han sorprendido a la audiencia, pero ¿por qué habla justo ahora? Julián Muñoz, según ha contado él mismo, está atravesando una enfermedad muy dura, por eso lleva unos meses sin separarse de su familia, a pesar de que en el pasado rompió con sus hijas por culpa de Isabel Pantoja.

Julián Muñoz se enfrenta a una batalla contra un «cáncer galopante de pulmón». Hace solo unas semanas, en el programa ‘Fiesta’, el ex de la tonadillera admitió que «tenía fecha de caducidad» y que estaba «luchando por vivir». Ahora su nieto ha confirmado en TVE que la situación de su abuelo «va a peor», describiendo a Julián como «una persona mayor» que recibe todo el apoyo de su familia. «Acompañamos todos al enfermo, una persona mayor», ha señalado visiblemente afectado.

Fran Redondo también ha dado explicaciones sobre el error que cometió hace unas semanas. Recordemos que gastó una broma desafortunada sobre la herencia que le iba a dejar su abuelo. Dijo que iba a guardar el dinero en bolsas de basura, haciendo un guiño al rumor que circula sobre Julián. Fuentes cercanas, incluso la propia Mayte Zaldívar, aseguró que guardaba el dinero del ayuntamiento en unas bolsas negras.

Fran ha pedido disculpas públicamente, reconociendo que el comentario fue de mal gusto y que no tuvo intención de ofender a los habitantes de Marbella. «En ningún momento he intentado reírme de la gente de Marbella. Nací en Marbella, vivo en Marbella. La gente que me conoce sabe cómo soy. Si hay alguien que le ha sentado mal la broma de mi abuelo, decir que lo siento mucho. Ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia», ha declarado en ‘Mañaneros’.

La boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Durante su última intervención, Fran Redondo ha hablado sobre la estrecha relación que mantiene con sus abuelos, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. Ha descrito a Mayte como «la matriarca» de la familia y una figura de referencia para él. «Lo que dice mi abuela es lo que se hace», afirmó, mostrando su profundo respeto y admiración hacia ella. Según Redondo, Mayte ha sido una fuente de inspiración debido a su fortaleza, capacidad de perdonar y resiliencia frente a las adversidades que ha enfrentado.

Uno de los temas más sorprendentes que Fran Redondo abordó en TVE fue la boda de sus abuelos, un evento que había generado mucha especulación. Aunque ningún miembro del clan había confirmado oficialmente el enlace, Redondo ofreció declaraciones que parecen corroborar la celebración de la boda.

«Cuando hable mi abuela, hablaré yo», declaró, dando a entender que Mayte Zaldívar es quien debe dar los detalles. Sin embargo, sus palabras sugieren que el matrimonio se llevó a cabo como un acto de amor y cumplimiento del último deseo de Julián Muñoz. «La persona que tiene que hablarlo es ella. Yo no soy nadie para hablarlo, pero son personas que se tienen mucho cariño y el último deseo de mi abuelo era que estuviésemos todos juntos».

La situación que atraviesa la familia de Julián Muñoz

La entrevista de Fran Redondo ha puesto de manifiesto no solo los desafíos actuales que enfrenta su familia, también el profundo amor y compromiso que los une. Mientras Julián Muñoz sigue luchando contra su enfermedad, su familia permanece a su lado, brindándole apoyo emocional y físico. Redondo ha mostrado madurez y sinceridad al abordar temas controvertidos y personales y ha dejado claro que, a pesar de los errores del pasado, su familia está unida y enfocada en enfrentar juntos los retos que el futuro les depara.

La exclusiva de Fran Redondo marca un antes y un después en esta historia, sobre todo ahora que el público ya conoce la verdad sobre Julián. El que fuera alcalde de Marbella experimentó una leve mejoría hace unas semanas, pero ahora vuelve a estar mal. Tanto su nieto como el resto de la familia han asumido que es una realidad imposible de cambiar. Estamos hablando de una enfermedad muy grave cuyas consecuencias pueden ser fatales. Por ese motivo Mayte Zaldívar y sus hijas quieren estar con Julián hasta el final.

«Mi abuelo tiene miedo. Es normal por la situación en la que está. Todos estamos arropándole. La primera mi abuela, ella es impresionante», ha declarado Fran el pasado fin de semana en ‘Fiesta’. El joven optó por no hablar sobre la intimidad de su familia, pero sí dejo claro que el pasado de Julián en Marbella le pasó factura a todos. «Fue complicada aquella época. Verles en esa situación no le gusta a nadie. La época que más recuerdo es a partir de los 14 años».