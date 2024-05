Así ha sido la vida de Mayte Zaldívar hasta su nueva boda con Julián Muñoz

Isabel Pantoja es un mito para la industria musical. Dentro de su biografía hay muchos misterios y algunas de sus sombras han hecho que ciertos personajes alcancen una gran notoriedad pública. Es el caso de Mayte Zaldívar, quien se convirtió en uno de los rostros más cotizados de la crónica social tras romper su matrimonio con Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella se enamoró de Isabel Pantoja mientras estaba casado con Mayte y los paparazzi terminaron desvelando sus secretos. Este problema familiar situó a Zaldívar en el centro de la noticia, quien aceptó un puesto de colaboradora en el programa que presentaba Emma García en Telecinco, ‘A tu lado’.

Mayte Zaldívar está de plena actualidad porque después de su separación ha vuelto a casarse con Julián. No son pocos los que defienden que detrás de esta boda hay intereses económicos. Cabe la posibilidad de que la empresaria solicite una pensión de viudedad el día que fallezca su actual marido. Todo el mundo pensaba que Zaldívar estaba enamorada de Fernando Marcos, un hombre que no se ha alejado de ella en ningún momento, ni siquiera cuando entró en prisión.

Mayte fue condenada por el conocido caso Malaya e ingresó en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre el 27 de octubre de 2014. Siguió los pasos de Julián Muñoz, quien también estuvo privado de libertad. Los abogados del ex político aseguraron que Julián no podía seguir en la cárcel debido a sus circunstancias médicas, así que las autoridades le dejaron salir. Desde entonces llevó una vida tranquila y alejada de los medios, exceptuando el documental que protagonizó en Telecinco para contar todo lo que hubo detrás de su historia de amor con Isabel Pantoja. El programa se llamó ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’.

La dos hijas de Mayte Zaldívar

Mayte tiene dos hijas: Eloísa y Elia. Por ellas está haciendo todo lo posible para ayudar a Julián Muñoz. El entorno ha confirmado su ruptura con Fernando Marcos, aunque ambos siguen siendo amigos y pasan mucho tiempo juntos porque viven en el mismo edificio. Es habitual verles por Marbella, tanto es así que Fernando es amigo de Julián y está pendiente de él durante su lucha contra el cáncer.

La periodista Paloma García-Pelayo siempre ha manejado muy buena información sobre este tema, por eso es tan importante la última noticia que ha dado. Según los datos a los que ha tenido acceso, Mayte y Julián han formalizado su historia por amor. Insiste en que no hay ninguna estrategia económica detrás. «Están pasando por un momento muy delicado, la salud de Julián cada vez es más débil», empieza diciendo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’.

«No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora, no es una decisión porque él esté muy enfermo. Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, le quería compensar por todo el daño que le hizo». Según sus fuentes, los intereses que hay entre Mayte y Julián son blancos, no están persiguiendo nada. De hecho se casaron antes de conocer el problema exacto de Muñoz. «Se descubre la afección que tiene gravísima, después reafirman en un notario el 30 de enero y el diagnóstico llega después».

Mayte perdió su casa de Marbella

Mayte Zaldívar, cuando estaba en guerra con Julián Muñoz, tiró de la manta y desveló que el ex alcalde tenía dinero en unas bolsas. Esta confesión hizo saltar todas las alarmas y fue el inicio de la famosa operación Malaya. Hasta la fecha la empresaria vivía en una formidable casa situada en Marbella, pero fuentes de total solvencia aseguran que vendió este inmueble y ahora pernocta en un piso más modesto. Este piso está en el mismo edificio donde reside Fernando Marcos, el hombre que ocupó su corazón después de divorciarse de Julián.

El tertuliano José Antonio Avilés, del programa ‘Así es la vida’, se ha desplazado hasta Marbella para descubrir la verdad y ha llegado a una conclusión: piensa que el matrimonio no está escondiendo nada. Se ha llegado a decir que existe un patrimonio que todavía no ha salido a la luz, pero Avilés ha hablado con varios testigos y cree que todo es un rumor. «Si hubiese dinero, Elia no tendría que estar tan pendiente de su padre y podría haber otra persona que le cuidase. También me dice que son una piña», explica.

Elia ha dejado claro que «prefiere no saber para vivir tranquila y si ha salido que su madre se ha casado con una persona será que no está con otra, no son tan modernos». Esto quiere decir que Mayte se ha separado de Fernando, aunque este último se niega a entrar en detalles. El adivino Rappel, íntimo amigo de Zaldívar, ha confirmado la ruptura, pero ha hecho hincapié en dejar claro que la ex pareja continúa disfrutando de una bonita amistad. Fer, como le llaman sus amigos, fue un gran apoyo para la enemiga de Isabel Pantoja cuando desapareció de los platós de televisión.