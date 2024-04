Isabel Pantoja, en el punto de mira de Julián Muñoz: por qué podría volver a la cárcel

En febrero de 2009 y a golpe de exclusiva, Isabel Pantoja desveló que había roto su relación con Julián Muñoz. Después de muchos rumores, la cantante dejó al político en plena Operación Malaya, una trama judicial que acabó con ambos entre rejas.

Lamentablemente la pesadilla no ha terminado y Julián tienen su poder unos documentos que podrían buscarle un nuevo problema a su ex. Tal y como ha confirmado el periodista Luis Rollán, Muñoz a escrito datos que nadie sabe sobre los asuntos económicos de Isabel Pantoja y la cantante corre peligro. No obstante, esta última considera que lo mejor que puede hacer es guardar silencio y ya no quiere hablar sobre este tema, ni siquiera a cambio de dinero.

La madre de Kiko Rivera ha sido acusada de haberse separado de Julián Muñoz cuando empezaron los conflictos judiciales, pero no es así, antes de que las autoridades detuvieran al alcalde, Isabel le echó de casa porque descubrió que estaba teniendo relación con otra mujer llamada Karina. «Me dijo que te vayas de esta casa, tienes de plazo hoy y yo le dije que lo haría cuando me diera la gana», relató Muñoz en un programa especial que Telecinco diseñó exclusivamente para él.

El exmarido de Mayte Zaldívar no perdona que Isabel Pantoja únicamente le visitara en dos ocasiones durante el tiempo que estuvo en prisión. La tonadillera se desentendió por completo y enseguida tomó distancia para no salir salpicada, pero finalmente la justicia le declaró culpable y ella también tuvo que estar entre rejas. Aquello le traumatizó, de hecho ha evitado hablar del tema en público, algo que Julián no termina de entender.

La venganza de Julián Muñoz

Julián sigue insistiendo en que Isabel Pantoja estuvo con él motivada por intereses económicos. No está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y ha dejado en herencia unos documentos que irán a parar a Mayte Zaldívar. Estos papeles, según ha contado el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, podrían llevar a la tonadillera de vuelta a prisión. No obstante, ella tiene la consciencia tranquila.

«Yo fui un capítulo en su vida y lo cortó cuando le dio la gana y de la forma en la que le dio la gana, así de claro. ¿Me quiso alguna vez? No lo sé, algún sentimiento tendría. No se portó bien conmigo. A una persona destruida no le puedes dejar tirado en la calle», respondió Julián Muñoz durante ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. Sin embargo, la verdadera venganza llega ahora.

Julián Muñoz ha escrito unas memorias que supuestamente sitúan a Isabel en el centro de la polémica. Es evidente que no ha perdonado lo que pasó entre ellos hace unos años. La cantante sigue centrada en su gira ’50 Aniversario’ y su nuevo equipo no va a consentir que nada ni nadie trastoque sus planes.

Las memorias de Julián Muñoz

El libro que escribió Julián Muñoz en la cárcel podría ver la luz en cualquier momento y Luis Rollán asegura que la situación es preocupante. Recordemos que el periodista fue íntimo amigo de Isabel Pantoja, pero ahora ya no sabe nada de ella y ha adoptado una postura diferente a la que mostraba hace años. «Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel, el tema del caso Malaya y su implicación», empieza diciendo en el programa que presenta Emma García en Telecinco. «Estaríamos hablando de delitos y de dinero».

Luis ha sido muy claro y ha dicho: «Yo lo veo como una vendetta o venganza hacia Isabel». Después ha reconocido que Julián «ya no tiene nada que perder». Fue juzgado en su momento, logró salir de la cárcel debido a sus problemas de salud y ahora está luchando contra el cáncer, así que su único objetivo es salir adelante y dejar atrás todos sus fantasmas, por eso quiere que su biografía vea la luz.

El estado de salud del ex de Pantoja

Julián Muñoz fue uno de los rostros más cotizados de la crónica social, pero cayó en el olvido después de romper su relación con Isabel Pantoja. Entró en la cárcel y desapareció de los medios, aunque su puesta en libertad generó mucha repercusión. Sus abogados demostraron que no podía continuar entre rejas debido a sus circunstancias médicas, pero al cabo del tiempo los paparazzi le pillaron en un tablao flamenco de Marbella. El que fuera alcalde de la ciudad de andaluza insiste en que todo forma parte de una estrategia tejida por Isabel y ahora quiere ajustar sus cuentas pendientes.

«Si estos documentos que Rollán comenta salen a la luz y Julián da nombres y apellidos de lo que ocurrió, de dónde está ese dinero de la Operación Malaya, sin duda, supondrá un antes y un después para Isabel Pantoja», han comentado en ‘Fiesta’. Por su parte, Julián prefiere no entrar en detalles. Admite que está luchando «contra un cáncer galopante» y eso es lo único que le importa.