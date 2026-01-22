Nevadas, viento y mucho frío: la AEMET activa la alerta amarilla en estas partes de Castilla-La Mancha hoy

La AEMET activa la alerta amarilla en estas partes de Castilla-La Mancha hoy, a la espera de la llegada de una nueva borrasca que traerá nevadas, viento y mucho frío. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas. En este invierno en el que parece que el tiempo puede darnos más de una sorpresa, tocará estar preparados para lo peor en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo en casi todo el país, pero en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Es importante conocer en primera persona lo que puede pasar con una previsión del tiempo que no trae nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Afrontamos una serie de peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un invierno con mucha personalidad que no nos da tregua, después de una borrasca, acabaremos recibiendo otra de igual o más intensidad. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

Mucho frío, viento y nevadas

Este trío que define perfectamente el invierno que estamos teniendo no quiere darnos ninguna tregua, sino más bien todo lo contrario. Estamos viviendo un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Una novedad destacada que puede convertirse en este cambio de tendencia al que tendremos que enfrentarnos recientemente.

El frío parece que no nos quiere abandonar, aunque es época, las nevadas intensas pueden causar estragos en determinadas partes del país. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta y que pueden enfrentarnos a algunas novedades importantes. Un cambio de ciclo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de pensar en determinados cambios que pueden acabar generando más de un cambio de planes o de ruta. Las alertas de la AEMET pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con ciertos detalles que serán los que tendrán que empezar a pensar en un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Una nueva borrasca promete empezar a darnos más de un cambio de tendencia en estos días en los que cada elemento es esencial.

La AEMET activa la alerta de estas partes de Castilla-La Mancha

Una de las comunidades más afectadas por estas nevadas intensas, frío y alguna que otra sorpresa más, será Castilla-La Mancha. Los expertos de la AEMET ponen el punto de mira en este lugar del país que se prepara para afrontar una serie de peculiaridades que será esenciales que tengamos en cuenta.

La AEMET nos dice que: «Nuboso, con nubes bajas matinales, tendiendo a cubierto por la tarde. Brumas y probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas. Precipitaciones débiles y dispersas matinales en Albacete y sistemas montañosos que remiten durante la mañana. Por la tarde, precipitaciones débiles a moderadas que avanzarán desde el oeste sin llegar a alcanzar el este de Albacete. Cota de nieve en torno a 900-1000 metros por la mañana, ascendiendo por encima de 1600 metros en el sur y 1200-1300 en el nordeste. Temperaturas mínimas en ascenso ligero o moderado; máximas en ascenso ligero en el nordeste, con pocos cambios en el resto. Viento flojo de oeste tendiendo a suroeste al final. Probables rachas muy fuertes en zonas altas de Albacete y Parameras». Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes de viento de oeste y suroeste en zonas altas de Albacete y Parameras. Nevadas en la Sierra de Guadarrama y Serranía de Cuenca».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Predominio de cielos nubosos o cubiertos que en regiones mediterráneas se alternarán con periodos poco nubosos. Se darán precipitaciones generalizadas, si bien menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico, y con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes. Asimismo, son posibles las tormentas con granizo ocasional en Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental. Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1000/1300 m a 600/800 m en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1500 m al de los 1000 m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 m en Galicia. Con ello, es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en el cuadrante noroeste y dándose las mínimas al final del día. Por el contrario, en la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos. También aumentarán en Baleares y sin cambios en Canarias. Se darán heladas débiles en zonas de la meseta Norte, sierras del sureste peninsular y, localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo».