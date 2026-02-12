Nació en la cárcel y ahora es un gurú de la tecnología: el español que lo ha cambiado todo

Karim Casado nació en octubre de 1991 fruto de un vis a vis en el centro penitenciario de Wad-Ras, en Barcelona, donde su madre cumplía condena. Su padre también estaba interno en el Centro Penitenciario Brians 1. Durante sus primeros 10 meses de vida, Karim vivió junto a su madre en la prisión. Más tarde, ingresó en un programa de acogida que le permitió vivir entre dos mundos muy distintos: entre semana permanecía con su madre en prisión y asistía a un colegio de monjas en la Barceloneta, mientras que fines de semana y vacaciones los pasaba con su familia de acogida.

Posteriormente, su madre recuperó la custodia y se trasladaron a Esparreguera. «Me daba vergüenza explicar que mi madre había estado en prisión y que tenía problemas con el alcohol. Había aprendido a cocinar a los seis años y muchas veces me quedaba esperando horas afuera porque no había nadie que me abriera la puerta». A los 10 años volvió con la familia de acogida, con quienes mantiene un vínculo muy fuerte: «Los considero mi familia real», afirma. A los 18 años rompió el contacto con su familia biológica, y desde entonces no han vuelto a tener relación.

De nacer en prisión a crear un videojuego que promueve hábitos saludables

En 2024, Karim conoció a Sergi Perelló, un joven programador de 25 años, a través de LinkedIn. Pocos meses después, decidieron asociarse para fundar Somni Game Studios S.L., con una inversión inicial de 25.000 euros cada uno. Su primer lanzamiento, Stepland, es una aplicación móvil que convierte hábitos saludables en un juego interactivo.

«El juego propone hábitos positivos de manera indirecta. Cuidando a los personajes, cuidas tu propia salud», explica Casado, según recoge El Periódico. «Queremos reforzar conductas saludables a través del juego». Asimismo, una de las novedades es el «modo tribu», que busca fomentar la colaboración y motivación entre los jugadores, promoviendo hábitos saludables mientras se divierten, mediante «desafíos que quizá no harías solo, pero con el apoyo de otros se vuelven atractivos y posibles de completar», señalan los fundadores.

Somni Game Studios

Somni Game Studios tiene su sede en Hospitalet del Infante, un lugar que «nospermite alejarnos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Con teletrabajo remoto o híbrido, es más fácil captar talento», comenta Casado.

En agosto de 2025, la empresa inició un soft launch en México, una fase de prueba que permite evaluar métricas clave con un presupuesto moderado. «México nos interesa porque el comportamiento digital es similar al de Estados Unidos, pero los costes de adquisición son menores», señala Perelló.

Stepland ha sido desarrollado con herramientas propias y un equipo formado por expertos en desarrollo digital y salud. Actualmente, Somni Game Studios cuenta con cinco integrantes además de los fundadores. La meta es incentivar hábitos saludables de manera sencilla y lúdica.

«No imponemos rutinas. Proponemos pequeñas acciones diarias dentro de un entorno gráfico atractivo, con personajes que evolucionan y mecánicas de progreso visual”, explica Casado. «Queremos que la gente se sienta acompañada, que el juego sea una herramienta positiva en su día a día».

Una lección de vida

En una entrevista que concedió en POVCASH, Karim Casadó ofreció una lección de vida tanto personal como profesional muy valiosa:

«Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. No tienes que ser el mejor, sino el que no se rinde nunca, ¿no? Porque no puedes ganar a nadie que no se rinde nunca. Tienes que quedar bien con tus inversores, con la gente que ha creído en ti, con tus empleados. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que no lo sabemos todo.

No tienes dos maneras: aprenderlo por tu cuenta. La segunda opción, preguntas a alguien que sabe y encima te lo adapta tu problema. No es cuánto tiempo más necesito para poder sacar esto, es qué necesito para llegar al tiempo que me he establecido. ¿Sabes? Un no es un sí futuro, te duele en el alma, pero si preguntas el por qué no, entonces es una oportunidad para mejorar.

Sí, tuve vértigo al pasar de ser asalariado a crear mi propio proyecto, pero en positivo. Me acuerdo todavía de cómo se te aceleran las pulsaciones en ese momento que decides que lo vas a hacer. Hay un momento que lo tienes muy claro, pero obviamente no lo quieres aceptar. Para mí, el periodo de luto, matando a la persona asalariada, fueron unos tres o cuatro meses. Me acuerdo de uno de mis mentores, Mario, que es de Nucleo Founders, lleva más de 10 años emprendiendo y asesorando emprendedores. Le dije: «Mario, tío, estoy pensando esto, pero que no sé si sí o cuándo», y me dijo: «Mira, te podría dar todos los consejos de libros y manual que pudieras leer por ahí, pero tú veas, sé muy transparente y honesto, sincero, y no te voy a ayudar. Lo vas a ver muy claro cuando lo necesites hacer».