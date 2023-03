Multón de la DGT si no tienes esto al día en tu coche

La DGT puede multarte si no tienes esto al día en tu coche, unos elementos que son comunes, pero quizás no hayas tenido en cuenta. El mantenimiento del coche es uno de los elementos esenciales, pero no el único para conseguir evitar una multa. De la misma forma que mantenemos todos los datos del vehículo en orden, es importante conseguir que esté todo en orden, hasta los datos del conductor para que la DGT pueda mantener las comunicaciones. No tener los datos actualizados, supone una multa de 80 euros.

La DGT pide que tengas esto al día en tu coche si quieres evitar un multón

Ha llegado el momento de ponernos serios con unos trámites que debemos hacer siempre que lo necesitemos. La DGT es la encargada de asegurar que los conductores estén en perfectas condiciones, de la mano de una seguridad que empieza por controlar las carreteras, los coches, pero también a los que se ponen al volante.

Si te has cambiado de casa recientemente, cuidado, puedes tener problemas con la DGT. Cualquier incidente o requerimiento que se haga sin tener los datos actualizados pueden suponer una buena multa. En este caso estaríamos hablando de uno 80 euros por no haber actualizado los datos básicos.

El carnet de conducir no es solo un documento que acredita que el conductor está en posesión de las habilidades básicas para poder circular, sino que también es un elemento que debe estar actualizado al máximo. En especial los datos personales de un conductor que es el que se comunica directamente con la DGT a través de este documento.

Tal como se indica en el Reglamento General de Conductores en su artículo 10, esta actualización de los datos es obligatoria ya que Tráfico necesita conocer esos datos para el envío de sus correspondientes notificaciones: “Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, a la Jefatura Provincial de Tráfico”.

Un total de 80 euros podemos pagar por el simple hecho de no haber actualizado los datos o no ponerlos al día cuando toca. Este error es uno de los que se paga con creces. Una cantidad de dinero que supondrá un palo terrible, por solo haber cambiado una calle, un trámite que se haca en cuestión de minutos.