Las mujeres más desconocidas con las que ha estado José Ortega Cano

José Ortega Cano se hizo conocido como torero, ganó mucha fama en las plazas de toros en los años 80 y 90 y se mantuvo en el sector hasta 2008, cuando anunciaba su retirada definitiva. Sus inicios no se relacionaban con el mundo de la televisión y las revistas, pero empezó a ser un usual en las portadas por su relación con la mítica cantante Rocío Jurado. Esta relación fue muy sonada en los medios y él sumó mucha fama, pero José Ortega Cano también ha estado con otras mujeres menos conocidas durante su vida. Aquí repasamos algunas de las mujeres que han marcado su vida y su relación con ellas.

Su relación con Rocío Jurado

En julio de 1992 le cambiaría a la vida a Ortega Cano y es que su camino se cruzó con el de Rocío Jurado. Iniciaron una relación sentimental que acabó en boda casi tres años más tarde, concretamente en febrero de 1995. La pareja fue creando un proyecto de vida juntos, ella conquistaba los escenarios y él ganaba fama en las plazas de toros.

En 2004 llegaba uno de los momentos más duros, a Rocío le diagnosticaron un cáncer de páncreas del que no consiguió recuperarse y murió en junio de 2006. Fue un golpe duro para José Ortega Cano y hasta 2009 no intentaba rehacer su vida sentimental. Ese año inició una relación con Rocío Galán, de 35 años, que era la hermana del Torero Juan Pedro Galán, pero las cosas no acabaron de encajar y separaban sus caminos meses después.

Ana María Aldón y su sonada separación

Años después empezó una relación con Ana María Aldón y al poco tiempo de empezar a salir tuvieron un bebé. Una alegría para la pareja que llegaría a sus vidas el 9 de febrero y al que llamarían José María. Esta relación y embarazo no estuvo libre de polémica, pero la pareja se fortaleció y continuaron durante varios años.

Después de 10 años de relación con Ana María Aldón y con una crisis matrimonial que ha durado varios meses, ahora han puesto punto y final a su relación y parece que apuestan por continuar con vidas separadas. Igualmente, optaban por intentar mantener una relación cordial por el bien de las familias y sobre todo, del hijo que comparten. Sin embargo, no son pocas las tensiones que se han podido ver entre las familias de ambos en televisión.

¿Una nueva ilusión para José Ortega Cano?

Después de esta sonada separación y sin ataduras, muchos han relacionado a José Ortega Cano con Isabel Luna. Una cantaora muy conocida como ‘La Dama del Flamenco’ que ya comparte muchos años de amistad con Ortega Cano y la que fue su mujer, Rocío Jurado.

Aun con la larga relación de amistad que mantenían, estuvieron mucho tiempo sin mantener el contacto tras la muerte de Rocío y la boda de José Ortega Cano. Ahora parece que esos días han quedado atrás y vuelven a retomar su relación, algo que ha hecho que los medios se fijaran en ella y salieran los primeros rumores entre ellos.