Rocío Carrasco afirma que José Ortega Cano echó de casa a su madre varias veces

Como cada lunes, Telecinco emitió ayer un nuevo programa de En el nombre de Rocío. Ayer uno de los temas principales fue la manera de comportarse de José Ortega Cano con Rocío Jurado y, según Rocío Carrasco, esta fue “como una muy mala persona”. También comentó en la docuserie los últimos momentos de “La más grade” y la relación con sus hermanos, sobre todo los desencuentros.

Rocío Carrasco contó como Ortega Cano echó a su madre de La Yerbabuena, la finca que ambos compartían. “Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas”, aseguró Carrasco. Además, afirma que esa noche su madre no dejó que ella entrara a la casa para hablar con el torero.

“Se limitó a meterse en el coche y pedirme que nos fuésemos. Ella no era de escándalos, de llamarte con un ataque de nervios, por lo menos no a mí. Sabía que eso me podía llevar a una situación que podría no ser agradable. Me lo dijo muy serena, bajito y con pena. Con una voz frágil”, comentó Rocío Carrasco recordando la serenidad de su madre.

Rocío Carrasco: “Mi madre no era de escándalos. Me contó que José Ortega Cano la echó de Yerbabuena con mucha pena. No era la primera vez que la echaba. Era algo bastante habitual y el resto de la familia lo sabía” #EnElNombreDeRocío7 — En el nombre de Rocío (@rocioenelnombre) October 17, 2022

Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame y de la docuserie, preguntó en ese entonces si había habido maltrato. Rocío prefirió no contestar, pero sí que afirmó que no era la primera vez que el torero echaba a su madre de su casa. También aseguró que si no había pasado lo mismo en la finca de la Moraleja es porque esta pertenecía a su madre y de allí no la podía echar.

“No actuó bien con mi madre, cuando la tenía al lado no la respetaba. Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar. Discutían muchas veces cuando él estaba borracho. Cuando ella estaba disgustada, se metía en su habitación y llegó a pasar un día entero en su cuarto. Tener que ver a un señor en televisión llorando, diciendo que es la mujer de su vida… vida mía, cállate”, desveló Rocío Carrasco haciendo frente a las declaraciones que Ortega Cano había hecho en El programa de Ana Rosa.

La hija de Rocío Jurado aseguró que el torero se había portado mal con su madre repetidas veces y que tarde o temprano debería empezar a reconocerlo. Hasta ahora, en su lugar se ha dedicado a ir contando mentiras en televisión u ocultando la verdad.