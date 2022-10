Rosa Benito lanza un contundente mensaje a Rocío Carrasco sobre la herencia de su madre

En el seno de una familia que de por sí ya estaba dividida, continúan los problemas. La herencia de Rocío Jurado sigue siendo objeto de polémica. Este ya era un frente abierto pero que ha vuelto a salir a colación debido a la emisión del último capítulo de En el nombre de Rocío. El debate entre Rocío Carrasco y Rosa Benito y los Mohedano vuelve a estar servido.

En el último episodio, la hija de Rocío Jurado enseñaba un testamento de su madre en el que, aunque finalmente no fue el definitivo, no le dejaba apenas nada aparte de nombrarla heredera universal. Los bienes de la madre fallecida se repartían entre Gloria Mohedano, Amador Mohedano, Rocío Flores, David Flores y Juan de la Rosa. Por este motivo, la tía de Rocío Carrasco ha vuelto a hablar sobre el tema.

En sus redes sociales junto con una imagen de ella misma junto con Amador y Gloria Mohedano y una imagen de “La más grande” de fondo publicaba: “Al final de todo lo tuyo, lo único que queda es: ‘Mi abuela Rocío’, ‘Los Naranjos’ y la nave de mi hijo. Tu ahijado. Lo demás se ha esfumado”. Así, hacía un repaso de todas las propiedades que ha heredado la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

Amador Mohedano aseguró hace un año en Sálvame Deluxe que les había tocado “una albacea del testamento de mi hermana que solo barrió para la parte de mi sobrina”. Se refería sobre todo a la nave industrial que se mencionaba anteriormente y que correspondía a su hijo Fernando. Revelaba también que dicha nave había sido puesta en alquiler por Rocío Carrasco y que su hijo no había recibido dinero ninguno. “El chiquillo no ha cobrado. Serían unos 60.000 euros”, comentaba.

Rocío Carrasco ha asegurado muchas veces que su entorno nunca ha estado satisfecho con el reparto de bienes. “No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar. También tuve que aceptar las hipotecas a las que tenía que hacer frente para hacer la aceptación de herencia. Yo que soy la heredera universal tengo que hacerme cargo de todas las deudas de la herencia. Eso es por ley y yo me hago cargo”, explicaba Rocío.

La herencia familiar de Rocío Jurado es uno de los temas que más ha dado que hablar entorno a la familia. Si ya salió en un pasado y ha vuelto a surgir, sin duda todavía queda mucho más para dar que hablar.