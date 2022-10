Rosa Benito confiesa los verdaderos motivos de su ausencia en televisión

Rosa Benito ha reaparecido en televisión. Tras meses alejada de la pequeña pantalla, la colaboradora ha sorprendido a todos al realizar una inesperada llamada telefónica en Fiesta, el nuevo programa de Emma García que fue estrenado en antena el pasado fin de semana. Una conexión en directo en la que ha querido dar su opinión de algunos temas que han salido a la luz tras el estreno del último capítulo de En el nombre de Rocío.

Asimismo, y respecto a su ausencia en Mediaset, la colaboradora también ha querido poner los puntos sobre las íes. Y es que, el hecho de que no haya vuelto a su puesto de colaboradora en Ya es mediodía ha inducido que se haya hablado, incluso, de un posible veto en Telecinco. Un cumulo de pendientes que Rosa Benito ha tratado en el programa un poco molesta.

Rosa Benito desmiente a Rocío Carrasco: «Llevo tres meses callada» 💥 #FiestaT5 https://t.co/1D2Moal9hH — Telecinco (@telecincoes) October 3, 2022

«Dejadme, llevo tres meses sin sentarme en un plató. Hoy entre por ti, Emma, y por Unicorn, que sé que quieren que vuelva», comentó la colaboradora. «Te noto emocionada», le respondió Emma García. Por ello, la gran pregunta sobre su vuelta a la televisión no tardó en salir a la palestra.

«Lo haré un poquito más adelante, que ya me conozco», confesó. Eso sí, no ha querido comentar nada sobre una fecha exacta ni si su vuelta tendrá lugar en Ya es mediodía o en Fiesta, de la misma productora. Por lo tanto, está claro que se trata de una decisión personal y no de un posible veto en la cadena, tal y como se ha rumoreado.

«A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa», escribió Benito en sus redes sociales.