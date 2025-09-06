Muere el pintor y escultor Gustavo Torner a los 100 años

El pintor y escultor Gustavo Torner (Cuenca, 1925) ha muerto este sábado a los 100 años de edad, según ha confirmado el Espacio Torner, el centro de arte dedicado a la obra del artista. Torner fue un referente de la cultura conquense de la segunda mitad del siglo XX. Cuenca ha celebrado a lo largo de este año varios actos para conmemorar los 100 años del artista, que fue una figura clave para la llegada de Fernando Zóbel a la provincia para la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Torner, ingeniero forestal de profesión, se formó como pintor y escultor de forma autodidacta. En la década de los 50 se introdujo en las corrientes abstractas y en el informalismo. Museos como el Reina Sofía de Madrid y varias ciudades de España cuentan con obras y esculturas creadas por él. El Monumento a la Constitución de Cuenca, situado en la Plaza de la Merced, es obra de Torner.

Entre los premios y distinciones que ha ganado, se encuentran el de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.