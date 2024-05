El motivo por el que Emma García ha tenido que pararle los pies a Pipi Estrada en directo

Emma García es una de las presentadoras más destacadas de Telecinco y tiene poder suficiente para dar ciertos pasos. En su momento advirtió de una cosa a Pipi Estrada: en su programa no se habla de política porque la audiencia sintoniza con ‘Fiesta’ para descubrir las novedades del mundo del corazón y hay contenidos que no son relevantes. En las últimas horas ha sucedido algo que ha dejado a los espectadores sin palabras. Emma ha dado una noticia sobre Tamara Falcó, quien ha perdido una exclusiva joya. Los colaboradores han empezado a hacer conjeturas y algunos han insinuado que podría ser su anillo de compromiso.

Pipi Estrada, en un intento de llamar la atención del público, ha contado que él también perdió su anillo de casado. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El periodista deportivo siempre ha tenido fama de conquistador. Se hizo popular a raíz de su historia de amor con Terelu Campos y después ha protagonizado otras aventuras. Una de sus relaciones más mediáticas la tuvo con Miriam Sánchez, madre de su hija pequeña. Emma García le ha tenido que dar un toque de atención para evitar una nueva polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Manuel Estrada Calzada (@pipi_estrada)

Pipi ha empezado diciendo que cuando estaba casado con su primera mujer salió «a dar un paseo» y «se me hizo de noche, por eso me metí en un lugar donde había lucecitas». Con estas palabras ha dejado entrever que pasó la noche en un local de alterne. Emma la ha dicho: «Déjalo ya». Sin embargo, el colaborador está muy comprometido con la industria del entretenimiento y ha querido llegar hasta el final.

Pipi Estrada revoluciona el plató de ‘Fiesta’

Pipi Estrada se casó con Teresa Vieira en 1978 cuando todavía no era conocido. Poco a poco empezó a despertar la atención de los medios y en 1994 le convocaron para hacer un viaje a Estados Unidos y cubrir el Mundial de Fútbol. Fue en esta escapada cuando entró en «el local de lucecitas», tal y como él mismo ha contado. «El anillo no lo llevaba en el dedo, lo llevaba en una cadena colgada. Entré y bueno, la verdad, ya sabes lo que pasa en esos sitios», comentó con total naturalidad.

Una de las colaboradoras de Emma García, visiblemente sorprendida, le dijo a su compañero: «No sabemos lo que pasa en esos sitios, no». A lo que él contestó: «Pues en ese momento pasa lo que pasa y cuando llego al hotel digo: madre mía, no tengo la cadena ni el anillo». La presentadora de Fiesta, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado le cortó diciendo: «Y el matrimonio te duró un minuto más, claro».

La ruptura más sonada de Pipi Estrada

La relación más sonada de Pipi Estrada fue el romance que tuvo con Terelu Campos, que empezó en 2003 y terminó tres años después. El periodista asegura que conoce muy bien a la familia porque ha formado parte de momentos muy íntimos, pero Terelu no quiere saber nada de él, de hecho le demandó y todavía hay un dinero que no ha recibido. Pipi se ha convertido en el gran enemigo del clan y cada vez que puede hace un comentario sobre su ex, algo que Alejandra Rubio no consiente.

Casualmente Estrada y la hija de Terelu Campos comparten el mismo plató. Los dos trabajan con Emma García y ya han protagonizado varios enfrentamientos porque la joven no está dispuesta a escuchar ciertos comentarios. Pipi asegura que siente un cariño especial hacia Alejandra e incluso presume de haberla llevado al colegio cuando era pequeña, pero ella lo niega.

Pipi Estrada dio una entrevista en 2006 para aclarar qué pensaba de Terelu, justo después de la ruputura. «Creo que fue una relación muy bonita mientras duró y prueba de ello es que yo me levanto todos los días pensando en ella. No puedo expulsar a una persona de un día para otro, pero asumo la realidad», comentó. «Es una mujer que tiene carácter, personalidad y es muy especial. Por eso me enamoré de ella. Me he enamorado como no me había enamorado de nadie en la vida». Su discurso ha cambiado bastante desde entonces y Emma García ha tenido que mediar para que algunos conflictos no siguieran creciendo.

La profesionalidad de Emma García

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma García (@emmagarciaweb)



Emma García recibió el premio Antena de Oro por su trayectoria como presentadora y lo cierto es que ha tenido que lidiar con situaciones realmente complicadas. Sin embargo, cuenta con el cariño del público y sabe mejor que nadie qué tiene que hacer para que su vida privada se desarrolle al margen de los focos. Es muy discreta, aunque actúa con total naturalidad y eso ha hecho que los paparazzi pierdan el interés y pueda hacer una vida normal.

En una de las últimas emisiones de ‘Fiesta’ contó que su hija Uxue perdió su cartera. La joven es completamente anónima y Emma ha explicado, en tono de humor, que le ha dado un toque de atención después de hacer público lo que le ha pasado. «Cuentas muchas cosas mías, cuentas mis intimidades», le ha dicho la joven, bromeando. Entre ellas hay una relación estupenda y la presentadora sabe que su pequeña, de momento, no se dedicará a los medios de comunicación.