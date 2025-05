El motivo por el que Carlos Sobera ha hecho llorar a Carmen Alcayde: «¿Quieres que me vaya?»

La última gala de Supervivientes 2025 ha dejado una de las escenas más emocionalmente intensas de la edición. En medio de una semana marcada por el regreso de Carmen Alcayde al concurso tras vencer en la repesca frente a Laura Cuevas, la comunicadora se vio nuevamente envuelta en un momento crítico, esta vez provocado no por un enfrentamiento directo con un compañero, sino por una inesperada reacción emocional ante una pregunta de Carlos Sobera. Lo que parecía un intento por equilibrar el debate en torno a los conflictos entre Carmen y Makoke, terminó por desatar las lágrimas de la concursante en pleno directo, en una secuencia que rápidamente se volvió viral y generó un sinfín de reacciones.

«¿Quieres que me vaya?», le ha preguntado Carmen a Carlos Sobera, llorando y muy afectada. Su reincorporación, lejos de ser una celebración, ha reavivado las tensiones que venía acumulando antes de su expulsión, sobre todo con Makoke, con quien la relación no solo es inexistente, sino que se ha tornado abiertamente hostil. La convivencia entre ambas ha estado marcada por la desconfianza, el resentimiento y el distanciamiento emocional, aspectos que han salido a la luz en diversas galas del programa y que se han intensificado desde que Carmen logró regresar oficialmente al concurso.

Este contexto hizo que el reencuentro entre ambas no fuera precisamente cálido. Las conversaciones entre ellas han sido escasas, y cuando se producen, suelen terminar con acusaciones cruzadas. Carmen ha manifestado en varias ocasiones que lo que más le duele no es tanto el desacuerdo, sino lo que ella interpreta como una falta de lealtad. «No ha sacado la cara por mí en ningún momento», lamentó ante las cámaras, dejando claro que esperaba un mínimo respaldo por parte de Makoke, con quien compartió platós durante años. Sin embargo, su compañera no se ha movido de su posición, dejando bien clara la naturaleza de su relación: «Hemos sido compañeras, pero nunca hemos sido amigas», fue la respuesta de Makoke ante la insistencia de Carmen.

Carlos Sobera interviene en la discusión

La situación alcanzó su punto más crítico cuando Carlos Sobera intentó abrir el foco del conflicto para conocer la opinión del resto de los concursantes. El presentador, habitual mediador en los momentos más complejos del formato, quiso abrir un pequeño espacio de reflexión colectiva sobre la situación entre Carmen y Makoke, sin prever la sensibilidad que podía detonar. Fue en ese instante cuando Carmen, visiblemente superada por la tensión acumulada, reaccionó de forma impulsiva a la intervención del presentador.

En un tono que denotaba agotamiento emocional, Alcayde se dirigió directamente a Sobera: «Oye, siempre me tiráis por tierra. ¿Quién quieres que se vaya? ¿Con quién estás? Carlos, hijo». Sus palabras, lanzadas con una mezcla de ironía y desesperación, dejaron perplejos tanto al presentador como al público. No fue una acusación en tono elevado, sino una súplica cargada de emoción contenida, que revelaba el desgaste que la concursante venía arrastrando desde su regreso al programa.

La reacción de Carmen no tardó en provocar una breve pausa en el ritmo habitual del programa. Carlos Sobera, con su habitual serenidad, tomó la palabra para aclarar su intención con la pregunta formulada. Sin mostrar molestia, el presentador quiso dejar constancia de que en ningún momento pretendía enfrentar a nadie ni establecer favoritismos.

Por su parte, Alcayde no tardó en reconocer que su reacción fue desproporcionada, fruto de su estado emocional. «Me hago pequeñita», confesó, antes de pedir disculpas de forma reiterada, asegurando que estaba más sensible de lo habitual. «Soy yo que estoy susceptible» añadió, tratando de justificar su actitud y de cerrar un episodio que le dejó emocionalmente desbordada.

Aumenta la tensión en ‘Supervivientes’

Aunque la discusión directa entre Carmen y Makoke parece estar centrada en cuestiones de afinidad personal y apoyo, lo cierto es que la raíz del problema va más allá. La tensión parece alimentarse de un historial compartido de trabajo y de ciertas expectativas rotas. Carmen sigue sin entender cómo alguien con quien compartió plató en múltiples programas y con quien pensaba tener una relación de respeto recíproco ha decidido mantenerse al margen en los momentos difíciles.

Por su parte, Makoke ha optado por mantener una postura firme, sin caer en provocaciones y sin implicarse emocionalmente en una disputa que, a su juicio, no le corresponde. Su argumento es claro: no se considera amiga de Carmen, y por tanto, no se siente obligada a tomar partido. Una explicación que, aunque legítima, no ha calmado el dolor de su compañera.

La noche no solo ha sido reveladora por el estallido emocional de Carmen, también por lo que representa en términos de dinámica de grupo. La situación ha puesto sobre la mesa la dificultad de gestionar el retorno de un concursante en un entorno donde las alianzas y los vínculos ya están consolidados. Además, evidencia el impacto que tiene la falta de empatía o el exceso de neutralidad en entornos de convivencia intensos como el de Supervivientes.