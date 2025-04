El pasado martes 29 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera, los espectadores fueron testigos de cómo la tensión entre los concursantes de Supervivientes 2025 está por los aires, sobre todo tras el encontronazo entre Makoke y Carmen Alcayde. Hasta tal punto que la situación ha acabado salpicando, de lleno, al presentador, ya que quiso preguntar al resto de concursantes qué pensaban de este desencuentro. Todo ocurrió en el Oráculo de Poseidón, cuando las colaboradoras de televisión volvieron a demostrar que, a pesar de todo, continuaban sin entenderse. Aunque han intentado acercar posturas, transmitiendo lo que le molestaba de la otra, parece que no han puesto solución a su malentendido, pese a que han sido compañeras durante muchos años. Es por eso que Carlos Sobera quiso saber qué opinaban el resto de concursantes sobre asunto, pidiéndoles que fueran completamente honestos.

Álex Adrover no dudó en posicionarse junto a Makoke. En el instante en el que Borja González iba a hablar, Carmen Alcayde no tardó en robarle la palabra: «Oye, siempre me tiráis por tierra. ¿Quién quieres que se vaya? ¿Con quién estás? Carlos, hijo», espetó, y automáticamente se respondió a sí misma: «Ay, perdón, perdón. Que no tengo que decir lo que… ¡Perdón!», exclamó. Lejos de que todo quede ahí, la concursante de Supervivientes 2025 quiso ir mucho más allá a la hora de pedir disculpas al presentador de Tierra de Nadie: «Perdona, es que como yo pertenezco a la otra parte… Me hago pequeñita». Así pues, inevitablemente, hizo mención a la vez en la que Jorge Javier Vázquez, en la gala del jueves, preguntó exactamente lo mismo antes de que se confirmase quién era la respectada de la edición. Dadas las circunstancias, y con la tensión que había, era una pregunta que no le gustó.

Fue entonces cuando Carmen Alcayde rompió a llorar de forma desconsolada, al ver cómo sus únicos apoyos eran Montoya y Anita Williams. Carlos Sobera hizo todo lo posible por tranquilizarla: «Es lógico que estéis sensibles, porque lleváis muchos días. No tienes que disculparte, estás nerviosa».

«Es que el otro día quería todo el mundo que me fuera yo a la calle y lo tengo grabado, ¿sabes?», confesó Alcayde, sin poder dejar de llorar. El presentador, al ver su reacción, comenzó a sentirse culpable: «¿Te duele que, al hacer yo la pregunta, se esté dando por sentada alguna posición sobre ti, con respecto al grupo?», preguntó.

«El otro presentador era Jorge y tú no tienes nada que ver. El otro día: ‘¿Quién prefieres que se vaya?’. Y todo el mundo: ‘¡Carmen!’. Ellos son superbuen grupo y van a decir todos Makoke, yo me hago pequeñita», confesó la concursante de Supervivientes 2025. Carlos Sobera intentó explicarse: «Aclaremos una cosa. Yo no estoy preguntando quién prefieren, ni se me ocurre preguntar eso, ¿eh? Lo que pregunto es su opinión sobre este conflicto concreto entre Makoke y tú».