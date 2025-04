El pasado domingo, en Conexión Honduras, se procedió a la reorganización de los grupos en Supervivientes 2025. De esta manera, tras la decisión de Carmen Alcayde y Laura Cuevas, por fin Anita Williams y Montoya comenzaban a convivir en la misma playa, más allá de su etapa en Playa Misterio. A pesar de que todo parecía que iba a ir sobre ruedas, lo cierto es que las primeras horas han estado marcadas por una fortísima bronca. Tanto es así que su relación parecía ponerse en peligro. Todo comenzó cuando los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones hablaban con Carmen Alcayde respecto a las nominaciones. En ese preciso instante, el de Utrera tuvo un comentario que no gustó en absoluto a la que fuese su pareja: «Al final te has quedado más sola que la una, y al final los que están contigo votan en tu contra».

Unas palabras que, como era de esperar, molestaron muchísimo a Anita Williams. Hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de cantarle las cuarenta: «¿Qué mierda estás diciendo ahora? ¡Qué me dejes tranquila!», comenzó diciendo la joven, y fue más allá: «Me molestan los mini comentarios que sueltas, diciendo que me he quedado más sola que la una».. Después de levantarse y se marchase del lugar en el que se estaba produciendo la discusión, la catalana quiso tomarse su tiempo para tratar de calmarse. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que fueron en vano, ya que no tardó en regresar a la zona en la que se encontraba Montoya, con la intención de pedirle explicaciones por su comentario. Lejos de calmar las aguas, lo cierto es que este gesto provocó que la discusión fuese a más: «Que me he quedado más sola que la una en ese grupo… ¿Y ahora qué? ¿A qué viene?», preguntó.

«Ahora soy una peliculera», comentó Anita Williams, tras el comentario de Montoya. En el Oráculo de Poseidón, donde tuvieron la oportunidad de escuchar y revivir todo lo sucedido, los dos trataron de restar importancia al asunto. Es más, confirmaron que ya lo habían solucionado: «Al final fue un malentendido», aseguró el andaluz, y ella añadió: «Una conversación de besugos».

Lo que nadie esperaba es que, al caer la noche, los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones dieron el importantísimo paso de reconocer que ese enfrentamiento no había tenido ningún tipo de sentido. Es por eso que no dudaron en pedirse perdón, mientras recordaban entre risas algunos instantes vividos en el pasado.

«Te quiero», hizo saber Montoya, mientras que ella no tardó en responder lo siguiente: «Y yo». El andaluz quiso añadir algo más: «Pero como la trucha al mero», comentó, abrazando fuertemente a su ex pareja. Cuando parecía que se iban a fundir en un beso, ella hizo una advertencia: «Cuidado, que está la cámara». Momentos más tarde, cuando creyeron que no estaban siendo grabados, fueron captados dándose un apasionado beso.