‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 29 de abril?

La pasada noche del 29 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2025. El popular formato de supervivencia regresó, una noche más, y lo hizo de la mano de una nueva entrega de Tierra de Nadie. Presentado por Carlos Sobera, la audiencia fue testigos de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Pero, además, también fue conocedora del nombre del primer salvado de la semana. Una posición que se disputaban Makoke, Koldo Royo, Manuel González y Joshua. Y es que, por primera vez en mucho tiempo, en las nominaciones figuran el nombre de personas que no suelen estar en la palestra. Una situación que ha aliviado bastante a Montoya, Carmen Alcayde o Anita Williams, que lo viven cada semana.

La gala comenzó y antes de realizar la icónica ceremonia de salvación, el equipo del programa quiso hablar con Koldo Royo. El cocinero ha estado manifestado, durante los últimos días, que no se encuentra bien para continuar en Supervivientes 2025. Por ello, y tras señalar que se encontraba débil, el equipo médico procedió a realizarle una serie de pruebas. «El cuerpo me está diciendo que hasta aquí, así que estoy triste porque esta experiencia es maravillosa», dijo Eso sí, el participante dejó claro que no quiere abandonar el formato. Pues, si se va lo hará «por la puerta de delante» como expulsado oficial de la audiencia en la gala del jueves.

Minutos después, Laura Madrueño se encontraba con los nominados en la mítica plataforma sobre el mar donde se iba a producir la salvación de uno de los participantes. De esta manera, si la presentadora cortaba una cuerda, el concursante caería al agua y lo haría como nominado de la semana. Una posición que comenzó disputando Koldo Royo, pues fue el primero en caer.

Sin embargo, los que sí querían seguir formando parte de la aventura del programa eran Makoke, Manuel González y Joshua Velázquez. «Supervivientes me ha cambiado la vida y lo he vivido al máximo, así que muchísimas gracias», dijo el concursante canario. «Para mí es un sueño estar aquí, cada día es un regalo, por favor, apoyadme, quiero vivir esta experiencia hasta el final, quiero quedarme», dijo por su parte el ex participante de La isla de las tentaciones.

«Yo me quiero quedar, quiero vivir todo esto, hemos pasado por lo peor, quiero vivir la recta final, quiero estar hasta lo más que pueda porque lo estoy dando todo y estoy bien, estoy fuerte», comentó Makoke. Pero, para su mala fortuna, la siguiente cuerda en ser cortada fue la de la colaboradora televisiva.

¿Quién fue el salvado de la semana en ‘Supervivientes 2025’?

Por lo tanto, el nombre del salvado de la noche se disputaba entre Manuel González y Joshua Velázquez. Dos grandes supervivientes que han demostrado que no tienen miedo a enfrentarse a las peores penurias. Pero, la audiencia lo tuvo claro. Joshua se convirtió en el primer salvado de la semana. Una noticia que el canario celebró con mucha emoción.

«Gracias», gritaba eufórico. «Se lo quiero dedicar a mis dos abuelas y a mi padre. Papá, te quiero, estoy aquí viviendo mi sueño y el tuyo. Os quiero, Canarias», dijo emocionado. Por lo tanto, Manuel González, Makoke y Koldo Royo son los nominados que se disputan su continuidad en el concurso. Un duelo de titanes que será sentenciado este próximo jueves, 1 de mayo.