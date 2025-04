Koldo Royo, al límite en ‘Supervivientes 2025’: «Me cuesta respirar»

El pasado domingo 27 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, conocimos el nombre del nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2025, pero también hubo un giro de guion. ¿El motivo? Laura Cuevas y Carmen Alcayde, las dos ‘parásitas’, tuvieron que reubicar a los concursantes en nuevos equipos. Pero no todo queda ahí, ya que uno de los que más dio de qué hablar durante la gala fue Koldo Royo. El chef no ha dudado un solo segundo en aprovechar la nueva gala en directo para hacer una firme petición a todos y cada uno de sus seguidores. ¿En qué consiste, exactamente? En que hagan todo lo que esté en su mano para que el próximo jueves sea el expulsado de Supervivientes 2025. Y todo porque, después de tantos meses, comienza a estar al límite.

Es un hecho que Koldo Royo es el concursante de mayor edad de esta edición. A pesar de que lo ha dado todo en cada prueba y en todos y cada uno de los días de aventura, el cocinero reconoce que no puede más. Sobre todo a nivel físico. De ahí que haya querido aprovechar que está nominado para intentar convencer a los espectadores para poner punto y final a su etapa en el reality de manera oficial, y no activando el protocolo de abandono. Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que Koldo amaga con irse pero, finalmente, se ha quedado. Pero en esta ocasión todo ha sido diferente. Y es que la propia Sandra Barneda se ha dado cuenta de que el concursante de Supervivientes 2025 estaba bastante «apagado». Fue entonces cuando el chef quiso ser completamente honesto con los espectadores del concurso, haciéndoles partícipes de cómo se encontraba en esos momentos.

«Estoy muy bajo, me están dando suero», comenzó diciendo Koldo Royo, y fue mucho más allá: «Esta vez, por favor, estoy nominado, le digo a la gente que me está apoyando que, esta vez, no me apoye», suplicó, casi a punto de llorar. No es la primera vez que pide algo así pero, en las otras ocasiones, el chef terminaba remontando al ser consciente de que el público le apoyaba. Pero ahora todo es diferente.

Su objetivo es regresar urgentemente a España: «Estoy fatal. Llevo dos meses aquí y estoy muy bajo, me cuesta mucho respirar», empezó explicando, y fue más allá: «Estoy flojo, y esta vez lo he hablado con dirección. No puedo más». Un mensaje que, evidentemente, preocupó muchísimo a la propia Sandra Barneda.

Lejos de que todo quede ahí, Koldo Royo continuó sincerándose tanto con la presentadora de Conexión Honduras como con el resto de la audiencia: «Yo conozco mi cuerpo y sé lo que tengo que afrontar. Ya me tengo que ir a casa. Tengo 66 años, otra gente se ha ido rota antes. Soy vasco y me las como yo solo, no me gusta ir dando pena a nadie», aclaró.

«Si me quieren, me ayudarán a ir a casa», comentó el chef, antes de que la presentadora pusiese punto y final a la conexión con los concursantes. Debemos recordar que Koldo está nominado junto a Makoke, Manuel González y Joshua Velázquez. ¿Habrá logrado convencer a la audiencia para que sea el expulsado esta semana?