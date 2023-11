Miki Núñez visita sorpresa en ‘Pasapalabra’: nuevos proyectos y vida personal

Miki Núñez visita por sorpresa Pasapalabra dispuesto a ofrecer una visión clara y directa de sus nuevos proyectos. Podremos saber un poco más a que se dedica un hombre que fue capaz de representar a España en Eurovisión, por lo que nos mostró todo su talento en directo. Núñez se ha labrado desde cero una prometedora carrera que ha empezado ante las cámaras. Conozcamos un poco más a un cantante joven pero ya con una trayectoria enorme a sus espaldas, así es en vivo y en directo Miki Núñez, el nuevo invitado de ‘Pasapalabra’.

Visita sorpresa en Pasapalabra de Miki Núñez

Nacido en Terrassa en 1996 se hizo famoso aprovechando una de las grandes oportunidades que la vida le brindo. Su participación en el famoso reality ‘Operación Triunfo’. En este programa se elegía la canción que representaría a España en Eurovisión, el concurso de música más importante del continente.

Miki lo daría todo, carisma y talento se fusionaron para dar lugar a un participante que acabaría ocupando el primer puesto del concurso. No tuvo tanta suerte en Eurovisión, como en España, acabaría ganándose de calle al público, pero no a un exigente jurado que no tenía en cuenta que este joven había salido de un concurso de televisión en el que había aprendido todo para ser una estrella.

Este cantante siempre ha sido muy transparente y ha acabado llevándose por delante a todos los que han cuestionado su talento. Su estilo destaca y hace que cientos de personas estén pendientes de una actuación en la que acaba siendo el ganador absoluto. Mike seduce y alegra, aunque también tiene sus propios fantasmas en su interior.

Así es Miki Núñez

En una entrevista de radio este hombre se abrió en canal, afirmando que: «Tengo una cosa que se llama dismorfia física, que es que tú ves cosas que después no son reales. Tus ojos te las dibujan. Soy hipocondríaco diagnosticado y también problemas alimentarios».

De esta manera abrió la puerta a un tipo de problemas mentales que hasta la fecha habían estado escondidos. Es una persona de carne y hueso que como todas no es perfecta, algo que le consiguió grandes aplausos, pero también críticas. Este joven es sin duda alguna uno de los músicos más transparentes y sinceros. Cuando canta o realiza declaraciones lo hace de todo corazón.

En la misma entrevista afirma ante la pregunta si ha superado sus problemas a la hora de verse en el espejo, que: «No, nunca lo estaré. Siempre estaré más contento o más descontento, pero nunca estaré feliz, lo sé. Nunca lo he estado». Por lo que esta afirmación que quizás muchos también repiten le unión aún más con una oleada de seguidores que no solo aplauden su música.

Miki Núñez estará en Pasapalabra en busca de demostrar un poco más de qué es capaz. Nos mostrará sus cualidades y hablará de sus futuros proyectos, en los que se incluye la televisión. Sin duda alguna Miki llegará dispuesto a todo, ayudando a unos concursantes que seguro que estarán muy pendientes de lo que descubren de él.

La cultura popular y la lengua española se pone a prueba en un concurso en el que deben darlo todo. Los nervios de estar en el plató pueden acabar de jugarles una mala pasada o quizás hacer que se muevan en una dirección en concreto. Miki buscará esa naturalidad que lo ha llevado a ser uno de los rostros de la televisión y músicos más aplaudidos. En estos días lo veremos haciendo una visita sorpresa a Pasapalabra.