Un miembro de ‘El Canto del Loco’ saca a la luz cómo es la verdadera relación entre la banda

Después de muchos años de especulaciones, el misterio ha llegado a su fin. David Otero, ex integrante de El Canto del Loco, ha ofrecido su versión de los hechos y ya no hay ninguna duda. Por fin ha contado cómo es la relación que tinee con sus antiguos compañeros. En una entrevista para un pódcast conducido por Aless Black, el artista ha reflexionado sobre la etapa final del grupo. «Esto es como un big bang. El Canto del Loco fue algo tan potente que, cuando terminó, fue como un ‘puffff’. Y estamos en una expansión constante en nuestras vidas. Me parece que es algo sano, algo que le sucede a muchas personas y que está bien», ha confesado al respecto.

Aunque la banda se disolvió hace más de una década, sus integrantes han mantenido un hermético silencio sobre los detalles más íntimos de su relación. «La gente desconoce, por supuesto, nuestra historia más profunda y más íntima. No la contamos porque forma parte de nuestra vida privada», ha desvelado Otero. Insiste en que respeta enormemente a los integrantes del grupo, a pesar de que cada uno ha emprendido un camino distinto.

El Canto del Loco se fundó en Madrid en 1994, con Dani Martín e Iván Ganchegui como miembros iniciales. Al poco tiempo se unieron David Otero, conocido posteriormente como ‘El Pescao’ y otros músicos como Chema Ruiz y Alejandro Velázquez. Aunque la banda lanzó su primer disco en el año 2000, fue con su segundo álbum cuando logró conquistar al público, consolidándose como un referente del pop-rock español.

Canciones como ‘Besos’, ‘Zapatillas’ y ‘Eres tonto’ se convirtieron en himnos generacionales que destacaban por su frescura y mensajes universales. Los temas del grupo abordaban el amor, el desamor, la rebeldía y la diversión, conectando profundamente con una audiencia joven y efervescente. Durante una década, el grupo llenó estadios, lideró las listas de éxitos y acumuló una legión de seguidores incondicionales.

La ruptura de El Canto del Loco

La ruptura fue un golpe emocional para los fans, quienes especularon durante años sobre las causas detrás de la separación. Aunque los integrantes han ofrecido explicaciones puntuales, nunca se han detallado los conflictos internos que llevaron a ese desenlace. Las diferencias entre Dani Martín y David Otero, quienes compartían el liderazgo del proyecto, fueron una de las razones más destacadas. Las tensiones entre ambos, tanto personales como artísticas, terminaron afectando la cohesión del grupo.

El final de El Canto del Loco marcó el inicio de nuevas trayectorias musicales para sus miembros. Dani Martín se lanzó a una carrera en solitario con éxitos que lo consolidaron como una de las figuras más destacadas de la música en España. Por su parte, David Otero adoptó el nombre de ‘El Pescao’ y exploró un estilo más melódico y experimental, logrando también el reconocimiento de críticos y público.

El grupo se subió por última vez a un escenario en 2010. Hasta este momento había muchas preguntas sin respuesta, por eso los fans empezaron a especular. Sin embargo, las sombras se han terminado para siempre.

David Otero respeta a sus antiguos compañeros

El término ‘big bang’ que ha usado por David Otero define muy bien todo lo que pasó cuando se rompió la banda. El Canto del Loco fue un fenómeno que explotó de tal manera que cada uno tuvo que encontrar su propia trayectoria. Es algo natural, pero también es lógico que la nostalgia se apodere del público.

Otero también destacó que la expansión no ha sido solo profesional, sino también personal. Tanto él como el resto de los miembros han construido nuevas etapas en sus vidas, marcadas por la madurez y las experiencias adquiridas tras la disolución del grupo.

A pesar de su separación, el impacto de El Canto del Loco sigue siendo palpable. Las canciones de la banda permanecen en el corazón de los fans y continúan formando parte de la cultura popular. Grupos y artistas emergentes a menudo citan a la banda como una fuente de inspiración.

¿Volverá El Canto del Loco?

El Canto del Loco fue más que una banda, fue un movimiento que marcó a toda una generación. Aunque sus integrantes hayan tomado rumbos distintos, su legado sigue vivo, por eso hay muchos que sueñan con una reconciliación, pero no es posible. Los artistas han emprendido caminos distintos y no tienen en mente volver a unirse.

Dani Martín ha llegado a lo más alto con su música. Ha logrado mantenerse y tiene un buen recuerdo de sus ex compañeros, por eso David Otero no ha contado nada malo suyo. Sin embargo, eso no quiere decir que estén dispuestos a llegar a un acuerdo para regresar a los escenarios. De momento seguirán en proyectos distintos, pero han dejado claro que no hay ningún tipo de tensión entre ellos.