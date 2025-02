Melody confirma que es una reina: su respuesta a los que la criticaron en los Goya

El pasado 8 de febrero, la ciudad de Granada fue testigo de la 39ª edición de los Premios Goya, una gala que reunió a las figuras más destacadas del cine español y en la que se vivieron momentos memorables tanto dentro como fuera del Palacio de Congresos. Sin embargo, una de las protagonistas más comentadas de la noche no fue una actriz ni un director, sino la cantante Melody, quien acaparó la atención en la alfombra roja gracias. Nosotros sabemos el motivo y antes de entrar en detalles podemos adelantar algo: la artista ha vuelto a sentarse en el trono mediático.

Melody se ha coronado como ganadora del Benidorm Fest 2025 con su canción Esa Diva y se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del momento. Representará a España en el festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Basilea (Suiza) y su paso por los Goya sirvió como una oportunidad más para promocionar su candidatura. Teniendo en cuenta lo ilusionada que está, no es extraño que haya aprovechado este altavoz para promocionarse, pero algunos le han criticado duramente.

A lo largo de la alfombra roja, Melody se mostró exultante, interpretando fragmentos de su tema en varias entrevistas y entonando algunas canciones populares, como El mundo de Jimmy Fontana y temas de Marisol. Su actitud, enérgica y entusiasta, generó una reacción dividida entre el público y los asistentes.

La respuesta de Melody

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista a la actriz y cantante Jedet, quien, durante una entrevista con RTVE Play, hizo una observación en tono jocoso sobre la presencia constante de Melody en los micrófonos de los medios presentes. «¿Puede Melody dejar de cantar? ¿No la habéis escuchado? Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando de algún lado. Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez», expresó, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Si bien para muchos este comentario fue tomado con humor, hubo quienes interpretaron las palabras de Jedet como una crítica hacia la cantante, lo que desató un debate entre seguidores de ambas figuras. Ante la creciente controversia, la actriz se vio en la necesidad de aclarar sus declaraciones, asegurando que su intención nunca fue faltar al respeto a Melody y que su comentario había sido sacado de contexto. «El vídeo que se ha hecho viral está cortado. Si veis el vídeo entero, digo: ‘La amo, si yo tuviera esa voz también cantaría todo el día’. Lo he dicho, pero eso no se ha hecho viral», declaró en una entrevista posterior con una conocida agencia.

Lejos de alimentar la polémica, Melody decidió responder con su característico sentido del humor. A través de sus redes sociales, la cantante publicó un vídeo en colaboración con la cuenta de Instagram de RTVE Eurovisión España, en el que participaba en una entrevista. En el vídeo, cada una de sus respuestas era dada cantando fragmentos de Esa Diva, adaptados a las preguntas que le hacían.

Melody, aplaudida en redes sociales

Otro momento clave de la citada entrevista se produjo cuando el periodista le preguntó si era una persona madrugadora. Con una sonrisa y manteniendo el tono desenfadado del vídeo, Melody respondió: «A mí me encanta ponerme alarmas y sobre todo lo que más me gusta es posponerlas. Eso de levantarme a la primera, no. Que suene, que suene y que se corte y yo cortarla. ¿Sabes?».

Esta respuesta fue interpretada por muchos como una referencia directa al comentario de Jedet sobre las alarmas. Sin embargo, lejos de parecer un ataque, la actitud de Melody demostró que sabe tomarse las críticas con humor y ligereza, lo que se ha traducido en un aplauso mayúsculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melody (@soyyomelody)

El vídeo publicado por Melody alcanzó miles de «me gusta» y fue ampliamente compartido en distintas plataformas. La mayoría de los comentarios aplaudieron su capacidad para convertir una situación potencialmente conflictiva en un momento distendido.

La cantante, camino a Eurovisión

A pesar de la controversia, lo cierto es que Melody sigue consolidándose como una de las artistas más relevantes del panorama musical español. Desde su debut en 2001 con El baile del gorila, ha evolucionado constantemente, explorando distintos géneros. Ahora, con Esa Diva, tiene la oportunidad de representar a España en Eurovisión 2025, un reto que asume con gran entusiasmo y determinación.

Por su parte, Jedet continúa desarrollando su carrera en el mundo del entretenimiento, destacándose no solo como actriz, sino también como activista en cuestiones de identidad de género y derechos LGBTQ+.

La interacción entre ambas artistas durante los Premios Goya sirvió como un recordatorio de la importancia del contexto y la intención en la comunicación. Lo que inicialmente pudo parecer una crítica, terminó convirtiéndose en un episodio de humor y demostró que el sentido del humor es capaz de solucionar cualquier conflicto.