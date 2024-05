Muchas influencers y modelos han hablado de lo que hacen algunos futbolistas para intentar ligar a través de Instagram. En su día, jugadores como Neymar o Icardi, entre muchos otros, fueron pillados siendo infieles por descuidos en las redes sociales. «El 98% de los futbolistas son infieles», asegura Paola Saulino, italiana que estuvo con varios jugadores. Ahora, la actriz y cantante catalana Jedet ha ido más allá contando su propia experiencia.

«Los Instagrams son para ligar, la gente los tiene para ligar. Los peores son los futbolistas. Te hablan, ven que lo has visto, borran el mensaje…», comenzó explicando ante los micrófonos de un podcast de Los 40. «Nunca te siguen, vuelven a hablarte por si no lo has visto bien porque tienen mujeres y todo el rollo», añadió conociendo a la perfección lo que estaba diciendo. En ese momento, desveló cuál es su truco para que quede constancia de todo: «Lo que no saben es que tú vas haciendo capturas de todo».

«Te escriben por privado o te hacen follow-unfollow rápido a ver si lo has visto y luego cuando ven que has visto el mensaje o que no les has contestado te lo borran», añade Jedet, a la que no le gusta esa manera de ligar de los futbolistas, sobre todo cuando tienen pareja.

Jedet no se corta

Por si fuera poco, Jedet confiesa que había avisado a algunas de las novias de los futbolistas de que habían contactado con ella: «Lo que no saben también algunos es que yo les he hablado a las novias. Ya no lo hago más porque ya paso en general porque luego he salido yo escaldada. Te estoy diciendo que tu novio te ha hecho esto, estoy pasándote las pruebas y acabas con él y me pones a mí me mala. Pues me meto en el dedo en el c*** y me hago la muerte, ¿sabes?».

«Sería una pasada saber los nombres, seguro que fliparíamos», «Te envían texto por foto para que no hagas pantallazo», «Es que aunque sean futbolista de 3ª todos los hacen», «Doy fe con lo de los futbolistas, o te ven las historias constantemente pero sin seguirte» o «Decidió hablar con el idioma de la verdad» son tan solo algunos de los comentarios que dejaron en la publicación viral ciertos usuarios.

Hace unos meses, la italiana Paola Saulino habló de sus relaciones con los futbolistas: «Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, incluso con un simple ‘hola’ para empezar la conversación». De todos los que le han escrito, ha tenido aventuras con tres de ellos. «Luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre que esté claro que yo también tenía una relación con ellos», cuenta. Y es que Paola Saulino contó hace aproximadamente un año que había tenido un romance con un futbolista del Chelsea que la «utilizó para engañar a su novia».

«Creo que la traición es algo muy natural en la vida. Quizás simplemente tenga mala fama, pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor? Simpatizo con Walker porque el 98% de los futbolistas hacen esto. Tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos», finalizó.