Paola Saulino es una conocida modelo italiana que en su día se hizo famosa por prometer una gira gratuita de sexo oral a cambio de que que los italianos votaran no a Renzi en el referéndum que se celebró en el año 2016. Su historia dio la vuelta al mundo, y desde entonces es una auténtica influencer. De hecho, se le considera una de las estrellas de Onlyfans, donde vende contenido para adultos sin censura. Ahora, la joven vuelve al foco tras hablar de sus relaciones con los futbolistas.

La italiana habla de su propia experiencia con varios jugadores: «Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, incluso con un simple ‘hola’ para empezar la conversación». De todos los que le han escrito, ha tenido aventuras con tres de ellos. «Luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre que esté claro que yo también tenía una relación con ellos», cuenta. Y es que Paola Saulino contó hace aproximadamente un año que había tenido un romance con un futbolista del Chelsea que la «utilizó para engañar a su novia».

Echa un cable a Walker

La modelo también se ha pronunciado sobre el último escándalo de Kyle Walker, que llevaba una doble vida con su mujer y su amante, con la que espera su segundo hijo. La italiana tilda el comportamiento de Walker como «horrible», pero asegura que «no está sorprendida» y que empatiza con él. «Creo que la traición es algo muy natural en la vida. Quizás simplemente tenga mala fama, pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor? Simpatizo con él porque el 98% de los futbolistas hacen esto. Tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos».

De hecho, Paola Saulino ha elogiado a Walker por «la forma en la que se disculpó asumiendo sus errores y la responsabilidad de sus decisiones que, según dijo, tomó solo, sin involucrar a sus hijas y tratando de ser respetuoso con ellas y defender a sus hijos legítimos. Creo que Kyle debe ser un tipo afectuoso, romántico y leal hasta ese punto para tener ese tipo de relación con su amor de la infancia».

Hace unos meses, la influencer hablaba así de su aventura con un jugador del Chelsea: «Nos conocimos en una fiesta en una villa. Llegó e inmediatamente se presentó. Honestamente, no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho y pasamos un tiempo increíble juntos y me gustó mucho. Me encantaba su olor, empezó a besarme delante de todos, repetidamente, y me gustó. Nos alejamos y empezamos a tener sexo en un coche y luego llegaron unos amigos y nos detuvimos».