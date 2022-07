Paola Saulino es una conocida modelo italiana que en su día se hizo famosa por prometer una gira gratuita de sexo oral a cambio de que que los italianos votaran ‘no’ a Renzi en el referéndum que se celebró en el año 2016. Su historia dio la vuelta al mundo, y desde entonces es una auténtica influencer. De hecho, se le considera una de las estrellas de Onlyfans, donde vende contenido para adultos sin censura. Ahora, la joven vuelve al foco tras contar su historia con un futbolista del Chelsea.

Paola se ha sentido humillada por este jugador con el que inició algo que de un día para otro se fue al traste, sin entender por qué. La influencer ha decidido contar su historia para advertir a otras mujeres que caen en las redes de este tipo de futbolistas que «engañan y mienten», y por fortuna para él no ha querido dar su nombre.

https://t.co/UeSfxA5NJd WHO’S THAT GUY? Una foto piccante in chat al primo che indovina 😂😂😂 — Paola Saulino (@PaolaSaulino) July 14, 2022



“Nos conocimos en una fiesta en una villa. Llegó e inmediatamente se presentó. Honestamente, no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho y pasamos un tiempo increíble juntos y me gustó mucho. Me encantaba su olor, empezó a besarme delante de todos, repetidamente, y me gustó. Nos alejamos y empezamos a tener sexo en un coche y luego llegaron unos amigos y nos detuvimos», cuenta.

“Fuimos a una fiesta en una discoteca y se emborrachó. Durante la cena quiso dejarme su número y así lo hizo», añade Paola. Después el jugador volvió a Londres, desde donde «solía ​​pedirme desnudos todos los días. Decía ‘uno más por favor’ y ‘el último’ y me encantaba jugar ese juego. A veces dejaba de enviar mensajes de texto y fotos y luego, tarde en la noche, enviaba una última foto caliente para que pudiera verla una vez que estuviera despierto”.

Pero de un día para otro, todo se rompió cuando le dejó tirada en un restaurante y nunca supo más de él: «Siempre pienso en eso y todavía lloro, me sentí humillada. Realmente me gustaba. La forma en que me bloqueó por teléfono. Me hizo amarlo y me trató tan mal. Empecé a verlo por primera vez tal como es realmente, un tipo malo, mentiroso, irrespetuoso y preparado para usar a las personas. Él me usó y engañó a su novia. ¿Qué clase de hombre es este?».