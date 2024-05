El monumental cabreo de Lamine Yamal con Xavi Hernández en Gerona

El partido ante el Girona no fue un encuentro sencillo para ningún futbolista del Barcelona, sobre todo para los más jóvenes que están viviendo este momento tan complejo en la entidad por primera vez. Uno de ellos es Lamine Yamal, que está siendo diferencial en este año de consagración con apenas 16 años. El futbolista fue titular, importante durante el encuentro, pero vivió como otros tantos como el Girona le daba la vuelta al marcador en tres chispazos liderados por Portu. Lamine Yamal fue sustituido en la recta final y su mosqueo tras llegar al banquillo fue notorio con Xavi Hernández.

10 minutos terribles desde la entrada al terreno de juego de Portu, con gol en la primera pelota que tocaba para el 2-2, hasta el 75′, cuando el marcador dibujó el 4-2 que confirmaba el hundimiento del Barcelona. Hubo un par de cambios previos al de Lamine Yamal, con la salida de Lewandowski y Sergi Roberto en el 79′, hasta que en el 83′ Xavi Hernández decidió sacar del campo a Lamine Yamal para dar entrada a Joao Félix, cuando las cámaras captaron el monumental mosqueo del joven extremo.

El mosqueo de Yamal tras su cambio en Girona.#DeportePlus pic.twitter.com/UDOFDFI6oQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 5, 2024

Las cámaras de Movistar+ captaban como Lamine Yamal llegaba al banquillo notablemente descontento por ser sustituido, aunque no queda claro si su malestar es porque podría haber dado más en el terreno de juego o porque el Barcelona no estaba respondiendo en conjunto. La que llamó poderosamente la atención de las imágenes es el gesto que tiene el internacional español cuando uno de los utilleros le entrega la toalla para que se seque el sudor, dejándosela sobre su hombro, y Lamine Yamal se la quita contrariado con rapidez, tirándola al suelo.

Cabe recordar que Lamine Yamal no deja de ser un niño, nacido en 2007 con aún 16 años. El catalán cumplirá sus 17 años el próximo mes de julio y no será hasta el próximo año cuando cumpla su mayoría de edad. Pese a su timidez y saber estar que ha acostumbrado, no deja de ser un joven que acaba de aterrizar en el complejo y exigente fútbol profesional, en el que con rapidez se ha ganado un lugar en el once titular de este Barcelona de Xavi.

Lamine Yamal lleva disputados esta temporada 46 partidos (26 titular) entre todas las competiciones en los que ha sumado seis goles y nueve asistencias, en un total de 2.623 minutos de juego. También ha debutado con la selección española, dos partidos, uno de ellos como titular, en el que logró sus dos primeras asistencias con España. La rapidez con la que está creciendo y asentándose en la élite es impropia para su edad, aunque la delicada situación deportiva y económica del Barcelona, sumado a su excepcional rendimiento, le ha llevado a saltar numerosas etapas en cuestión de meses.

Es el primer desplante de esta índole que se le ve a Lamine Yamal con Xavi Hernández y alguna de sus decisiones, aunque la tensión del encuentro por la importancia deportiva del mismo, el mal resultado que reflejaba el marcador sumada la imposibilidad de seguir ayudando sobre el terreno de juego, llevó al joven a un punto de irritación que pagó visiblemente con el utillero culé, al que le tiró la toalla de muy malas maneras…