Mario Picazo avisa: «Empezamos la semana con una anomalía»

La semana la vamos a empezar con una importante anomalía que puede tirar por tierra nuestros planes, después de un importante puente, todo cambiará en cuestión de horas. Este experto en el tiempo no duda en ofrecernos la mejor predicción del momento, para marcar muy de cerca una semana con un tiempo variable.

Estamos ante una semana con una importante anomalía que dará lugar a un tiempo que será muy diferente, desde sus inicios, hasta su final. Será mejor que nos preparemos para vivir la esencia más esencial de un mes de mayo con algunas peculiaridades.

Mario Picazo ha lanzado un serio aviso

Empezamos la semana con anomalías negativas de temperatura en un buen número de provincias pero fijaos como a partir sobre todo del miércoles subimos el termostato y de día algunas zonas llegarán a estar hasta 10 C por encima de los valores normales #mayo #primavera #temperaturas pic.twitter.com/WGdwJeSYbL — Mario Picazo (@picazomario) May 5, 2024

Conocer el tiempo que hará durante estos días, nos ayudará a organizar un poco mejor las jornadas en estos días en los que parece que todo cambiará y lo hará de la mejor forma posible. Totalmente centrados en un camino hacia el cambio de tiempo que acabará siendo el verdadero protagonista de estos días que están por llegar.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para ver llegar la primavera más auténtica. Lo que hemos tenido hasta la fecha, no ha sido nada más que una antesala. Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a uno de los periodos más complicados de todos. Es la época del año en la que inestabilidad debe ser la gran protagonista, con unas jornadas que realmente pueden poner sobre la mesa todo aquello que nos está esperando y puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Mario Picazo ha querido adelantarse al resto, dando lugar a una serie de elementos que se han convertido en esenciales y que quizás nunca antes hubieran sido tan claros y directos. Los mapas del tiempo marcarán una anomalía que debemos poner sobre la mesa ante unos cambios que son especialmente estables y complicados. Como si el buen tiempo fuera una situación anómala, el cambio en todo lo que llega puede ser algo común.

Aunque, la anomalía de estos días hará variar unas cifras que se han estado moviendo en una dirección totalmente diferente, siendo las que han dejado un cambio de tiempo importante. Habrá llegado el momento de mirar cara a cara a esta primavera de contrastes y empezar a preparar el camino hacia el verano más auténtico. Mario Picazo se adelanta a lo que tenemos delante y nos permite descubrir qué es lo que nos está esperando.

Empezamos la semana con esta anomalía

El Puente de Mayo se ha convertido en una auténtica pesadilla para aquellos que esperaban disfrutar del sol, quizás lo hemos visto menos de lo que tendríamos que esperar. Cambiamos de ciclo y lo hacemos de camino a una vuelta a la normalidad que tendrá a una anomalía como gran protagonista. Son tiempos de cambios que queremos ver de una manera muy distinta, esta previsión de Mario Picazo nos invita a descubrir qué es lo que nos está esperando.

La semana empezará con unas temperaturas que nada tendrán que ver con el final, según Mario Picazo: «Empezamos la semana con anomalías negativas de temperatura en un buen número de provincias, pero fijaos como a partir sobre todo del miércoles subimos el termostato y de día algunas zonas llegarán a estar hasta 10 C por encima de los valores normales».

Este experto ha estado muy atento a los mapas del tiempo que revelan que: «La semana arranca con tiempo más estable a medida que las altas presiones van tomando posesión de la situación atmosférica. De momento las borrascas atlánticas van a tener que esperar unos días para volver a nuestra geografía debido al bloqueo anticiclónico. Para la recta final de la semana podríamos ver algunas acercándose de nuevo al noroeste peninsular. También se espera que esas altas presiones ayuden a subir las temperaturas progresivamente a lo largo de la semana con valores bien por encima de la media habitual para la segunda mitad de la semana».

Pero cuidado, estamos viviendo una primavera cargada de anomalías, por lo que, será mejor no confiarse: «Aunque el anticiclón llega durante el arranque de la semana para estabilizar el tiempo en prácticamente todo el país, hacia el final de la semana se podría retirar hacia el Mediterráneo, dejando vía libre a nuevas borrascas que irán llegando desde el Atlántico. A pesar de la situación anticiclónica, no todo va a ser sol por qué vamos a ver pasar nubes de manera intermitente a lo largo de la semana. Nubes no muy activas, pero que en algunos momentos irán tapando el sol. Los cambios podrían llegar para la recta final de la semana cuando el anticiclón se desplace hacia el Mediterráneo para dejar vía libre a nuevas borrascas que pasarán con frentes asociados justo al noroeste de la península. Por eso ya el domingo podría ser un día de más nubosidad y precipitaciones, principalmente en el extremo norte peninsular, aunque se podrían extender hacia el centro».