Julen Lopetegui también da calabazas al Bayern y fichará por el West Ham

Julen Lopetegui ya ha decidido su nuevo destino. Tras el no del Milan al técnico después de que la afición rechazara su fichaje, el ex seleccionador español ha llegado a un acuerdo con el West Ham para convertirse en su próximo entrenador en sustitución de David Moyes a partir de la próxima temporada. De esta manera, el guipuzcoano se suma a la larga lista de nombres que dan calabazas al Bayern de Múnich, que se había interesado por él, para volver a la Premier League.

El preparador español lleva sin equipo desde que dimitiera del Wolverhampton Wanderers el 8 de agosto de 2023 ante la falta de fichajes y la venta de jugadores importantes. Todo apuntaba a que iba a dirigir al Milan. Las dos partes lo tenían todo acordado para anunciar su llegada a falta de la firma del contrato, en la que sería su primera aventura en la Serie A. Pero la afición rossonera creó una campaña contra Julen Lopetegui oponiéndose a su fichaje.

Los seguidores del Milan recogieron miles de firmas para que Lopetegui no se convirtiera en el nuevo entrenador con el hashtag Nopetegui. Finalmente, el club italiano tiró para atrás la contratación del ex entrenador de Oporto, Real Madrid, Sevilla y Wolverhampton. Desde entonces, Julen buscaba un nuevo destino siendo la Premier League su principal prioridad. El ex seleccionador español ha tenido propuestas de Bayern de Múnich y Manchester United, entre otros, pero se ha decantado por la del West Ham.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.

Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.

Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024