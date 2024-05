Abascal ofrece a Feijóo construir juntos «una alternativa cuando se canse de tender la mano a Sánchez»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha remitido este lunes una dura carta al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la que le solicita un frente común para hacer frente al «autogolpe de Pedro Sánchez» e insta a su formación a «abandonar la obsesión ganar o perjudicar a Vox». «Cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra», le señala Abascal. Vox le exige que cese cualquier acercamiento al PSOE y que el PP se una a su ofensiva internacional para denunciar el «golpe» de Sánchez.

En la carta, que la formación de Abascal ha hecho pública esta misma mañana, el líder de Vox le señala a Feijóo que le ha «ofrecido de todas las maneras posibles la conformación de una estrategia común, aparcando durante un tiempo las diferencias que existen» en ambas formaciones.

«Por desgracia, como bien sabes, desde la dirección de tu partido se torpedean a menudo esos acuerdos de gobierno, casi tanto como se dificultó el que se llevaran a cabo. Por el contrario, para nuestra sorpresa (e indignación de muchos españoles), se mantiene la oferta permanente de diálogo y acuerdo con Sánchez y sus aliados», advierte Abascal.

Continúa el texto remitido por el líder de Vox al del PP: «No se puede estar en las calles denunciando el golpe de Sánchez y pactando el gobierno de los jueces con él. Con el añadido de bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros». Lo dice en referencia a esa negociación de PP y PSOE por el CGPJ con mediación de la Comisión Europea.

Incide la carta en que es «bastante evidente, público y notorio, que el PP está preocupado en ganar a Vox. Y me parece un error gravísimo y ya bastante repetido en el despacho que ahora ocupas. Ese no es el camino. Por enésima vez, ahora con esta forma de carta pública, te animo a superar esa obsesión con Vox (un partido que legítimamente representa a millones de españoles que no se sienten representados por el tuyo)».

Se despide Abascal advirtiendo a Feijóo que se ha «comprometido con los españoles a hacer todo lo que esté» en su «mano para cerrar esta etapa política nefasta, y eso sólo se puede hacer con tu colaboración». «No tengo tiempo para el orgullo a pesar de tantos desprecios a Vox», ha sentenciado.

Lea la carta íntegra a continuación:

Cinco acciones

Como conclusión de la misiva de Abascal a Feijóo, lo que Vox solicita al PP se resume en cinco líneas de acción. La primera, explican desde la formación, es establecer «una coordinación de las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales al golpe».

Reclaman, además, «un cese inmediato de negociaciones con Sánchez, en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados. Y revertir los acuerdos que ya habéis alcanzado con ellos en parlamentos e instituciones».

Como tercer punto, Vox exige al PP «una denuncia internacional continuada (todavía seguimos haciéndolo en solitario) del proceso golpista y del extremismo instalado en gobierno. Es urgente que vuestro partido europeo rompa con el partido socialista la coalición ahora vigente en la UE».

Además, Abascal le pide a Feijóo «una defensa conjunta de las instituciones, empezando por los gobiernos compartidos, que deben enfrentarse a leyes como la de la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona», así como «una profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y VOX, y el fin inmediato de todas las trabas que les están poniendo desde la dirección nacional de tu partido.