El PSOE ha acusado al presidente de Argentina, Javier Milei, de realizar «cosas extrañas» que «todos pudieron visualizar», tras el ataque del pasado viernes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en las que insinuaba que el presidente de Argentina se drogaba consumiendo «no sé qué sustancia».

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, lejos de disculparse por las acusaciones del titular de Transportes, ha redoblado este lunes los ataques a Milei. La política socialista se ha referido al dirigente argentino como «presidente que ha mostrado su machismo, su carácter ultra». «Y cosas muy extrañas que no pasaré a recordar aquí, pero que todos pudieron visualizar», ha insinuado la dirigente socialista.

La diputada del PSOE ha criticado también la posición de Feijóo, de quien ha dicho que están «decepcionados». «Echamos de menos la altura de miras del señor Feijóo, que no la tiene en política interior ni en política exterior», ha reprochado la diputada burgalesa. Además, le ha acusado de ponerse «de parte siempre de los extremistas y de los ultras», en alusión a Milei.

La presidencia del político libertario la ha descrito como unos «momentos complicados» para Argentina. A su vez, ha aprovechado para mandar un «saludo a todos los argentinos» y para «pedirle cinco minutos de lealtad al PP» para que le defienda en su política exterior.

La portavoz del partido que encabeza Pedro Sánchez ha justificado al ministro de Transportes diciendo que «las palabras de Puente se realizan en el marco de una conversación distendida». El titular de Transportes intervino el pasado viernes en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León en Salamanca.

Por ese motivo, a ojos de la socialista, el Gobierno de Javier Milei emitió una nota «absolutamente desproporcionada y fuera de lugar» para responder a las palabras de Puente. «Vemos la pluma de Vox», ha comentado Esther Peña, que ha descrito a Milei como parte de una «internacional ultra que funciona como una sociedad de socorros mutuos».

La portavoz del PSOE ha defendido el liderazgo del presidente del Gobierno en el partido. «Es un activo irrenunciable, con Sánchez gobernamos y hacemos mejor este país», ha indicado la política socialista. «Estamos encantados con el liderazgo en la presidencia del Gobierno», ha remarcado, para después reprochar que eso «es lo que buscan y no encuentran en el Partido Popular».

Las próximas elecciones

Esther Peña se ha mostrado segura de que «habrá un presidente de la Generalitat que será el señor Illa». «Estamos convencidos de que gobernará», ha insistido.

La portavoz de la Ejecutiva Federal socialista ha criticado a los partidos independentistas: «Cataluña ya ha pasado página en la que el servicio público de los catalanes era materia secundaria para sus gobernantes». «Lo que afecta a la cotidianeidad de los catalanes va a estar en el centro», ha apuntado la diputada socialista.

En todo caso, quiere evitar entrar todavía en triunfalismo: «Nosotros no vamos a caer en los mismos errores del PP y del señor Feijóo sobre la demoscopia, no nos hemos puesto a repartir consejerías ni ministerios». La dirigente del PSOE ha expresado su «respeto a la voluntad popular» y ha expresado que «el futuro del Gobierno de Cataluña lo decidirán los catalanes en las urnas». Y sobre los pactos, ha aclarado que «son los demás los que tienen que decir si van a apoyar o no al PSC».

También ha respondido a las críticas internas por la confección de las listas en el PSOE para las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 9 de junio. La cabeza de cartel será la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

«En todos los aspectos que nos movemos siempre queremos más», ha bromeado la portavoz socialista. Aun así, ha querido subrayar que «son procesos claros en los que todos hemos podido participar en todas las instancias». «Se ha realizado un proceso ejemplar, transparente y limpio», ha incidido.