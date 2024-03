El PSOE ataca a Feijóo por defender a Ayuso en la entrevista de OKDIARIO: «No banalice el machismo»

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha contestado a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en la entrevista de OKDIARIO, con las que defiende a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «No banalice el machismo», ha reprochado la socialista al líder popular después de que Feijóo dijera que la persecución política a Ayuso es «absolutamente machista».

La portavoz del PSOE se ha referido a las declaraciones de Feijóo en OKDIARIO como «una entrevista en una página web». Posteriormente, Peña ha reprochado al líder popular sus palabras diciendo que «las mujeres no necesitamos que se sea condescendiente con nosotras».

«Asumiremos responsabilidades políticas cuando nos toque y lo haremos sin excusas», ha añadido la política socialista. La dirigente del PSOE ha transmitido a Feijóo que «si piensa que le está haciendo un favor a la señora Ayuso o esta es toda su defensa ante todo lo que estamos conociendo, otra vez excusas de mal pagador».

Además, Peña ha retado al dirigente del PP y le ha espetado que «no tenga miedo, ejerza su responsabilidad y pida a la señora Ayuso que deje su cargo de manera inmediata». «Demuestre quién manda en el PP porque a día de hoy no está claro», ha sentenciado la política burgalesa.

«Absolutamente machista»

El ex presidente de la Xunta de Galicia expresó que es «absolutamente machista» que le pidan «a una presidenta que responda de lo que hace su novio, que estaba en conversaciones con la Agencia Tributaria para regularizar la situación».

«Esto es problema de un ciudadano que parece ser que es pareja de Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la Agencia Tributaria», puntualizaba Feijóo, que se preguntaba a su vez «qué tiene que ver Ayuso con esto». El político gallego argumentaba que «no incurre en ningún supuesto de incompatibilidad ni tiene ninguna responsabilidad directa ni indirecta».

Feijóo cerraba la respuesta a esta pregunta opinando que «el caso Ayuso se puede convertir en el caso Montero, porque la ministra de Hacienda avanzó a las cinco de la tarde una información que no se publicó hasta las nueve de la noche». «Está dando información fiscal de un ciudadano, y la ley es contundente», explicaba el presidente del PP.

«Es curioso que, en lo peor de la trama de Sánchez, busquen a la pareja de un político y pidan la dimisión de ese político», ironizaba Feijóo en la entrevista en OKDIARIO. El líder popular abundaba en que era «curioso el sentido del feminismo que tiene este Gobierno, que hace responsable a una mujer de lo que hace su pareja, incluso antes de ser su pareja».

«Chavista y gravísimo»

Ayuso ha respondido este lunes de nuevo a las preguntas sobre la investigación fiscal a su pareja, acusado de un presunto delito de fraude y falsificación de documento mercantil y denunciado por la fiscalía. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por poner a trabajar a «todos los poderes del Estado» para ir en contra de ella. Una actuación que ha considerado como «chavista y gravísimo» además de «profundamente ilegal».

Este lunes, la presidenta ha respondido a los medios en la localidad madrileña de Arganda del Rey. La líder del PP de Madrid ha evitado entrar en la defensa acérrima de su pareja, alegando sobre los argumentos que puedan utilizar sus abogados que es algo que «entra dentro de la estrategia de defensa de un particular». En todo caso, sí se ha mostrado sorprendida de que la investigación esté «dando vueltas por todos los medios de comunicación».

La política popular se ha quejado de que «se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, lo que me parece chavista y gravísimo, de hecho eso es lo profundamente ilegal y lo que se está investigando; me parece un escándalo absoluto».