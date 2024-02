El PSOE exige a Ábalos que entregue su acta de diputado «en menos de 24 horas»

El PSOE quiere la cabeza del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, como cortafuegos del Caso Koldo. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, le ha exigido al diputado por Valencia que entregue su acta «en menos de 24 horas». «Aquí no caben corruptos», ha asegurado Peña tras la reunión de la dirección. Cabe recordar que Ábalos, al que ahora el PSOE quiere como cabeza de turco para que el caso no afecte más al partido, no está siendo investigado en ninguna causa penal.

La decisión de pedirle que entregue el acta la ha tomado este lunes la Ejecutiva Federal con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE da a Ábalos 24 horas para que responda a la solicitud, que se le hará efectiva a lo largo de esta mañana. No ha sido hasta hoy cuando se le ha reclamado que dé un paso atrás, pese a que, desde el viernes, varios dirigentes como María Jesús Montero o el propio Sánchez, vienen lanzando mensajes velados insinuando que se debería ir.

La petición de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a Ábalos, según ha informado la portavoz Esther Peña, se ha tomado «por unanimidad». En la formación que ostenta el Gobierno hay temor a que el ex ministro de Transportes se resista y se integre en el Grupo Mixto, lo que reduciría la endeble mayoría que sustenta al Ejecutivo de coalición. Peña, no obstante, ha manifestado que Ábalos «es el mejor ejemplo de la ortodoxia» del PSOE, «del puro compromiso y del puro respeto a la historia y a la lucha» del partido. «Por eso no tengo ninguna duda de que Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor que es el PSOE», ha dicho.

Además de reclamar el acta de diputado al que fuera número tres de partido, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y artífice de su llegada a La Moncloa, la Ejecutiva Federal del PSOE despliega una cortina de humo al anunciar que registrará en el Congreso una comisión de investigación sobre los contratos sanitarios en la pandemia.

En este sentido, Peña ha indicado que de «manera inmediata» el PSOE registrará esta iniciativa «para analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus».

La respuesta de Ábalos

Fuentes del entorno de José Luis Ábalos confirman a OKDIARIO que, por ahora, no se le ha notificado la decisión de la Ejecutiva Federal y «nadie autorizado» le ha pedido que dimita. Como ya avanzó este periódico, el ex secretario de Organización del PSOE se niega a renunciar al acta para salvar a Pedro Sánchez e incluso se plantea abstenerse o no votar.

El diputado socialista, que podría acabar en el Grupo Mixto en el Parlamento si su partido se empeña en expulsarlo, defiende en privado que, en el ámbito de sus funciones como diputado, no tiene «ninguna responsabilidad» ante el caso Koldo que involucra al que fuera su ayudante por el presunto cobro de millonarias comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

José Luis Ábalos descartó este fin de semana dejar su escaño en el Congreso. «Me planteo abstenerme o no votar, pero no renunciaré a mi acta», ha trasladado a su entorno, como ha publicado este periódico. El sábado, en una entrevista televisiva, el que fuera ministro de Transportes recordó que «no hay ninguna investigación» sobre él. «Estoy limpio», aseveró, destacando su «compromiso en la lucha contra la corrupción».