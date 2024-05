Ocon se reconcilia con Alonso tras recibir otra lección en Miami: «Me divierto con él…»

Fernando Alonso y Esteban Ocon protagonizaron una de las grandes batallas del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en la que el piloto asturiano salió vencedor después de un adelantamiento genial. A la conclusión de la carrera, el piloto francés publicó una foto de ambos juntos haciendo oficial la reconciliación entre ambos después de otra disputa sobre la pista. Incluso el bicampeón del mundo le quiso tirar un guiño dejando claro que se divierte con él porque es un piloto que respeta.

No se acercaron a las posiciones delanteras pero Fernando Alonso y Esteban Ocon fueron protagonistas en la carrera de Miami por su batalla por la novena posición durante las últimas vueltas de la carrera celebrada en la noche del domingo. Finalmente todo se saldó con otra lección del asturiano después de un adelantamiento mágico del piloto de Aston Martin pero en esta ocasión todo fue en buena lid y sin polémica.

Todo ocurrió en las últimas vueltas del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 cuando Fernando Alonso caminaba rumbo a otra remontada imposible. El piloto español salió del puesto decimoquinto con el objetivo de asaltar la zona de puntos y lo acabó consiguiendo exprimiendo al máximo las prestaciones del Aston Martin tras una exhibición brutal. En mitad de su camino para conseguir el objetivo, el bicampeón del mundo se cruzó con un Ocon al que adelantó de forma espectacular después de varias vueltas de batalla.

Tras este adelantamiento, Fernando Alonso acabó en novena posición y Esteban Ocon también entró en los puntos para finalizar la carrera. A su conclusión, el piloto francés publicó en su perfil oficial de las redes sociales un mensaje acompañado de una foto de reconciliación con el piloto asturiano, con el que tuvo sus más y sus menos durante la época de ambos en Alpine.

IN THE POINTS!!! ☝🏼 This one means a lot to us and all credit to the team at Enstone and Viry who have worked so hard after a tough beginning to the season. Enjoyed a good battle with @alo_oficial along the way too. 🤝 and congrats @LandoNorris your first win, well deserved. pic.twitter.com/aa2Rh4K8HE

— Esteban Ocon (@OconEsteban) May 5, 2024