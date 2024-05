Fernando Alonso repasó su lista de deberes y la de su equipo de cara a la siguiente carrera después de un Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en el que sudaron sangre para colarse en la zona de puntos. El piloto asturiano quedó noveno en un día que salía decimoquinto tras una mala clasificación que le obligó a remontar contra coches con los que no está acostumbrado a pelear como los Alpine.

«Ha sido una carrera dura, no hemos sido muy rápidos en todo el fin de semana y tampoco en carrera. Tuvimos la suerte del coche de seguridad, recuperamos muchas posiciones ahí. Tenía más ritmo que Ocon y pude luchar con él. Gracias a eso pudimos coger dos puntos. Enhorabuena a Norris me alegro mucho por él. Ojalá sea la primera de muchas», comenzó.

Los aficionados de Alonso necesitaban su dosis de motivación de cara a la siguiente prueba y el asturiano se la brindó a todos ellos: «En Imola esperamos tener un mejor fin de semana. Aquí en Miami estábamos más atrás que esa quinta posición en constructores. Tenemos que dar un paso adelante, todos lo están haciendo. En Imola tenemos alguna mejora ojalá nos vuelva a poner cerca».

Pero luego pasó a hacer autocrítica de su actuación en un fin de semana del que no sale nada contento: «Seguimos con la racha de puntuar cada domingo, pero ha sido un fin de semana regulero. No me he sentido muy fino. No he sido capaz de hacer una buena vuelta, me quedo con un sabor amargo y ojalá quitarlo en Imola con una buena actuación».

Alonso fue capaz de imponerse a cinco pilotos para rascar dos puntos vitales en el casillero de Aston Martin, que tiene que dar más para seguir en esa carrera de fondo en la que en circuitos como el de Miami puede quedarse fuera de las cinco primeras plazas. Esa es la gran cuenta pendiente de cara a Imola, que después de su ausencia el año pasado por las inundaciones volverá al calendario del Mundial para la séptima prueba.