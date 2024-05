Fernando Alonso pone una queja oficial al presidente de la FIA

Fernando Alonso explotó este sábado en Miami contra la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por la diferencia de trato que tienen con él respecto a otros pilotos y acabó elevando al mismo presidente de este organismo, Mohammed ben Sulayem, las quejas que lleva repitiendo semanas, pero que especialmente se recrudecieron en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana.

La gota que colmó el vaso de Fernando Alonso fue una acción de Lewis Hamilton durante la carrera al sprint. El inglés embistió al español tras la salida de esa prueba y agotó casi todas sus opciones de puntuar en la prueba. El asturiano pasó a ser último en ese momento por la acción de Hamilton y tras la carrera acabó explotando contra la FIA: «No decidirán nada porque no es español».

«Sí, siento que la nacionalidad importa», dijo un Fernando Alonso cabreado por la diferencia de criterios, ya que él viene de ser sancionado en otras carreras. Tras ello, Fernando avanzó que «hablaré con Ben Sulayem, con la Federación, lo que sea. Necesito asegurarme de que no hay nada malo con mi nacionalidad ni nada que pueda influir en cualquier decisión».

Y eso fue lo que pasó horas después de la carrera al sprint. Fernando acabó hablando con el presidente de la FIA. Lo hizo cara a cara, en persona, en el mismo circuito de Miami. Alonso pudo charlar con Ben Sulayem y le trasladó sus quejas por el trato recibido. Sus protestas, añadió el piloto de Aston Martin, no era ya por lo que afectaba a él sino «también por la futura generación de pilotos españoles» que «tienen que estar protegidos».

Así, Fernando Alonso se reunió con el presidente de la FIA en el mismo circuito de Miami y trasladó a Ben Sulayem las quejas que ya había transmitido de forma pública. «Hoy igual no es penalizado, pero a mí siempre… Por tanto, hoy lo mismo. Estábamos detrás de Ocon, podía quizá arriesgar y adelantarle, pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado. Intento completar la carrera que son 19 vueltas y volver al equipo a hablar de los cambios», analizó Fernando Alonso sobre esa carrera al sprint.

15º en parrilla de salida

La mala noticia para Fernando Alonso llegó en la clasificación, en la que no sólo no logró llegar a la Q3 (algo que le ocurrió por primera vez en toda la temporada) sino que además quedó en el puesto número 15, el último de todos los que salieron a hacer vuelta en la Q2. Fue, con diferencia, la peor clasificación de Alonso en lo que va de temporada en un paso atrás de Aston Martin. Lance Stroll, el compañero del piloto español, también se quedó en la Q2, aunque en su caso saldrá en undécima posición.

Así, este Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial, está siendo para olvidar para un Fernando Alonso que explotó contra la FIA y que acabó hablando con el presidente del máximo organismo internacional del automovilismo.