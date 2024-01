Annie Kilner ha decidido poner fin a su matrimonio con Kyle Walker, estrella del Manchester City y del fútbol inglés, cansada de sus continuos escándalos fuera de los terrenos de juego. La modelo confirmó la separación a través de sus redes sociales y Walker ya ha abandonado la mansión familiar en Cheshire, donde vivían con sus tres hijos. Días después, según The Sun la razón de la ruptura definitiva es que el lateral derecho habría tenido un segundo con una amante con la que tendría una relación paralela.

El citado medio asegura que su esposa le recriminó haber sido padre por segunda vez con la modelo e influencer Lauryn Goodman, algo que acabó en una enorme discusión. Annie habría recibido un mensaje «de la nada» asegurando que Kyle era el padre de ese bebé, y rápidamente contactó con su abogada para iniciar los trámites del divorcio. Annie ha prometido a su círculo cercano que esta vez sí es la definitiva y que la ruptura es definitiva, algo que celebran en su familia por los continuos escándalos de Walker.

En una declaración en redes sociales, Kilner explicó: «Publico esto en respuesta a las crecientes preguntas recientes de los medios sobre mi matrimonio con Kyle y en un esfuerzo por proteger a mi familia contra la intensidad de la atención de los medios». Después de perdonar al futbolista en varias ocasiones, la joven ha decidido alejarse de la relación, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. «No deseo hacer más comentarios sobre la situación. Por ahora, pido que se respete mi privacidad y la de nuestros tres hijos pequeños durante este momento difícil», añadió la modelo de 30 años.

Annie explota tras perdonarle todo

La decisión llega después de varios escándalos en los que Walker estuvo involucrado y que afectaron públicamente a la pareja. En 2019, dos años después de casarse, el futbolista fue fotografiado en actitud cariñosa en un Bentley con Laura Brown, una estrella de los realities en el Reino Unido. Además, durante su etapa de solteros, se reveló que Lauryn Goodman, otra modelo, estaba embarazada de Walker, con quien ya tendría dos hijos si esto fuera cierto.

La relación también se vio afectada durante el confinamiento por el coronavirus, cuando el defensa fue descubierto infringiendo las medidas de aislamiento al participar en una orgía con dos prostitutas. Por si fuera poco, hace unos meses se filtró un vídeo en el que se bajaba los pantalones en público y se le veía tocando los pechos y besando a una joven que no era su mujer en un bar de Manchester. El futbolista fue sido grabado por las cámaras de seguridad del local exhibiendo sus partes íntimas, bailando visiblemente borracho y besándose con esa joven rubia que no es su esposa. El diario británico The Sun publicó un fragmento de los 90 minutos que protagonizó el lateral inglés una tarde de domingo y que le podrían suponer una investigación policial por exhibicionismo, podría conllevar una pena de hasta dos años de prisión en tierras británicas. En cualquier caso, Annie le perdonó todo esto, pero ahora ha dicho basta.