Graban a Walker borracho enseñando sus partes, manoseando y besando a una chica que no es su mujer

Nuevo escándalo sexual y de infidelidades en el fútbol inglés. Kyle Walker, defensa del Manchester City de Pep Guardiola e internacional con Inglaterra, podría ser investigado después de filtrarse un vídeo en el que se baja los pantalones en público y se le ve tocando los pechos y besando a una joven que no es su mujer en un bar de Manchester.

El futbolista ha sido grabado por las cámaras de seguridad del local exhibiendo sus partes íntimas, bailando visiblemente borracho y besándose con esa joven rubia que no es su esposa. El diario británico The Sun ha publicado un fragmento de los 90 minutos que protagonizó el lateral inglés una tarde de domingo y que le podrían suponer una investigación policial por exhibicionismo, podría conllevar una pena de hasta dos años de prisión en tierras británicas.



En las imágenes publicadas se puede ver cómo Walker se baja el pantalón para exhibirse ante las risas de sus acompañantes. Después se acerca a varias mujeres, y a una de ellas le manoseó los pechos en pleno bar para después besarse con ella, culminando la infidelidad públicamente delante de varias personas.

«Las imágenes son realmente inquietantes. La mujer con la que está Walker no es su esposa, pero él se acerca y le toca los pechos. Te preguntas si puede ser peor, y entonces saca su pene a la vista del bar y de las mujeres con las que está. Es muy preocupante», cuenta una fuente para el mismo tabloide. Obviamente, ser infiel no es delito, pero la Ley de Delitos Sexuales de 2003 recoge que el exhibicionismo y la exposición intencionada de genitales para que la gente lo vea puede causar alarma o angustia, y ese acto «lascivo, obsceno y repugnante» en presencia de al menos dos personas puede suponer una multa e incluso una pena de prisión.

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman’s intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity

[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB

— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023