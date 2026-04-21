Mario Picazo revela el fenómeno meteorológico que llega a España: «Estamos 10 grados por encima de la media habitual»

El fenómeno meteorológico que llega a España pone los pelos de punta, Mario Picazo, revela el motivo por el que estaremos hasta 10 grados por encima de lo habitual. Estos días el termómetro ha subido hasta unas temperaturas que realmente no son nada normales, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos a una serie de novedades que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. De una serie de cambios que pueden llegar a ser especialmente peligrosos en breve, con un fenómeno poco común para esta época del año.

Esta primavera parece que lo que tenemos en mente es una situación que puede complicarse por momentos y nos acabará sumergiendo en unas cifras que no son nada habituales para esta época del año, sino todo lo contrario. Tocará saber en todo momento qué es lo que pasará cuando las cifras asciendan hasta unas temperaturas que pueden ser especialmente peligrosas. Un cambio de ciclo puede convertirse en una novedad destacada que, sin duda alguna, nos tocará reconocer en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que puede sorprendernos.

Estamos a 10 grados por encima de la media habitual

Nos hemos dado cuenta estos días de unas cifras que no son nada comunes en esta época del año, sino todo lo contrario. Tenemos unas cifras que podrían acabar siendo las que nos sumergirán de lleno en un giro radical que puede afectar de lleno a determinadas zonas.

Tenemos que estar pendientes de un termómetro que parece que no quiere dejar de subir. Si nos fijamos en la época del año en la que estamos, las cifras deberían ser especialmente moderadas, en especial, teniendo en cuenta el invierno que nos ha dejado registros por debajo de lo habitual.

Estamos preparados para afrontar un verano que parece que llega antes y que nos hace sacar a toda velocidad, una ropa de temporada que tocará empezar a ver llegar a las calles de estas ciudades. Hay un experto que no duda en advertirnos de lo que llega y lo hace para dejarnos unos registros que pueden ser sorprendentes.

Mario Picazo nos explica qué es lo que pasará en breve con un fenómeno poco común que parece que vamos a tener en esta época del año. Con algunos detalles que nos afectarán de forma permanente.

Revela Mario Picazo el fenómeno que va a llegar a España en breve

Hay un fenómeno que va a llegar a España en breve, Mario Picazo explica lo que puede pasar en estas próximas horas que realmente pone los pelos de punta. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a pensar en un giro radical que tiene una explicación inesperada.

Desde el canal de El Tiempo este experto nos explica que: «Vamos a empezar esta semana, esta semana con calima en las islas Canarias y temperaturas que siguen estando bien por encima de los valores promedio en muchas zonas. La calima, que ha sido la protagonista del tiempo en las islas Canarias este fin de semana, se desplaza hacia el norte, afectando también a otras comunidades y todo coincidiendo con la presencia de más nubosidad y precipitaciones que irán llegando desde el Atlántico al oeste peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «El martes la proximidad de una borrasca al noroeste de la península hará que aumenten las nubes y la inestabilidad. Ese día llega un frente a Galicia que extenderá lluvias por otras zonas del noroeste a lo largo del día, de oeste a este. La inestabilidad irá a más con el paso de las horas, pero para el miércoles habrá remitido. A pesar de ello, la entrada de aire más frío por el oeste ayudará a generar nubes y precipitaciones que entre el jueves y el fin de semana irán avanzando especialmente por las comunidades del oeste. Esos días la calima estará presente aún en algunas zonas de la península, lo que quiere decir que en algunos momentos podríamos ver lluvia con barro».

Este fenómeno va a provocar un aumento de las temperaturas que pone los pelos de punta: «Esta va a ser otra semana de temperaturas anómalamente elevadas, con valores bien por encima de los valores promedio. En bastantes zonas las temperaturas diurnas estarán entre 5 y 10 grados por encima de la media y el martes Por ejemplo, en plena Feria de Abril, Sevilla podría alcanzar los 36ºC a la sombra. Aunque algunos días pueda registrarse un ligero descenso térmico, en Madrid, por ejemplo, se espera que el mercurio ronde los 30ºC bastantes días de la semana. En el norte, sin embargo, las temperaturas sí serán más propias de estas fechas, con valores cercanos a los 20ºC en muchos casos. La entrada de aire cálido, acompañada de calima y las largas horas de insolación, ayudará a que la semana sea otra atípica en cuanto a las temperaturas, que vienen siendo más propias de finales del mes de junio que de mediados de abril».