Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 21 de abril de 2026, con la posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras. En el área del Estrecho, se esperan nubes bajas matinales y la entrada de polvo en suspensión por el Golfo de Cádiz. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, aunque en la vertiente atlántica podrían mantenerse sin cambios. Los vientos serán flojos, aumentando a moderados del sur en la mitad occidental, con un levante fuerte en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de abril

Cielo despejado con brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta mayormente despejada, aunque con algunas nubes que podrían asomarse tímidamente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana y alcanzarán un cálido pico de 32 en la tarde, mientras que la sensación térmica podría elevarse hasta los 33, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido. Con un viento suave del sureste a 10 km/h, la brisa será un alivio en este día de calor.

A medida que el sol se eleva en el horizonte a las 7:41, la luz del día se extenderá hasta las 21:04, brindando más de 13 horas de claridad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay un pequeño margen para chubascos en la tarde-noche. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero en general, será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Córdoba: cielo gris y cambios inesperados

Las calles de Córdoba despiertan con un aire inusual, donde el cielo gris y las nubes amenazantes presagian un día de cambios. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una sensación de inquietud en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, se espera un notable contraste entre la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados, pero la humedad, que puede llegar al 85%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h y la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un día de sorpresas.

En Huelva, cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 27 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Por la tarde, se espera un cielo más despejado, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Aprovechar el día para realizar actividades al aire libre es una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la ciudad. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales pueden ser planes perfectos para esta jornada.

Cielo despejado y viento fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura se sitúa en torno a los 18 grados, con una sensación térmica que puede llegar a los 25, lo que promete un inicio de jornada agradable. A medida que avanza el día, el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 85%, aportará un toque de pesadez al ambiente.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 26 grados. Sin embargo, no se espera lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de las casi 14 horas de luz que nos brinda el sol, que saldrá a las 07:43 y se pondrá a las 21:04. En resumen, será una jornada cálida y ventosa, perfecta para actividades al aire libre.

Jaén: cielos nublados y lluvia al caer la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 16 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el tiempo cambie, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando temperaturas máximas de hasta 33 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la sensación térmica puede variar considerablemente.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26 grados, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, con un cielo que se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, ya que la humedad se mantendrá en niveles cómodos, entre el 40 y el 85 por ciento.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 14 grados. La brisa suave del sur acompaña el inicio del día, creando un ambiente fresco y cómodo. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados por la tarde y una ligera probabilidad de lluvia en la noche.

Para disfrutar del día, es recomendable llevar ropa ligera, ya que la sensación térmica puede llegar a los 31 grados. Aprovecha el sol y no olvides hidratarte, especialmente si planeas salir a pasear por la ciudad.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 27 grados por la tarde, mientras una suave brisa de 10 km/h del este acompaña la jornada.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas rachas de viento más intensas y un ligero aumento en la humedad. La sensación térmica podría llegar a los 28 grados, así que es ideal mantenerse hidratado y disfrutar del sol hasta su ocaso a las 20:49.