Mario Picazo confirma lo peor: «Entramos en territorio extremo»

Confirma lo peor, Mario Picazo, vuelven las temperaturas extremas que hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que estamos a punto de ver, una situación que puede ser especialmente complicada, dependiendo del punto de España en el que nos encontremos. Sin duda alguna, tocará estar listo para ese verano un poco más especial de la cuenta al que nos enfrentamos. Una situación de cambios nos llega y acabarán siendo las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Llega lo peor del verano y Mario Picazo lanza una alerta importante.

Hasta la fecha parecía que nos habíamos librado de unos cambios que han sido una constante. Un cambio de ciclo para el que hemos tenido que estar pendientes. Sin duda alguna, se acerca una nueva realidad en lo que al verano se refiere. Llegan novedades importantes a las que nos enfrentaremos por todo lo alto. Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de lo que está por llegar. Las altas temperaturas han acabado siendo las que marquen un antes y un después, por lo que, en especial, en determinados puntos del país hay que estar listo para lo peor.

Confirma Mario Picazo lo peor

Lo peor del verano hará acto de presencia esta semana. Cuando pensábamos que realmente no sabía que estaba a punto de pasar, cuando el verano no terminaba de llegar, al final lo ha hecho de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a un termómetro que no dejará de subir.

Las altas temperaturas empezarán a ser una novedad y lo harán de tal forma que tendremos que estar muy pendientes de un importante cambio que nos va a golpear de lleno. Por mucho que quieras evitar este verano, sudar o pasar calor al salir a la calle, será inevitable, los episodios de DANAS, parece que van a quedar reducidos, por lo que tocará estar preparados para un importante cambio.

La estabilidad que buscábamos, esas ganas de sol y playa acabarán marcando un antes y un después. Se convertirá en el elemento contra el que debemos empezar a luchar. Un giro radical en el guion para el que hay que estar preparado, por lo que tenemos que estar listos para afrontar una semana que nos traerá el verano más auténtico de vuelta, sin que podamos hacer nada para evitarlo.

Empiezan las temperaturas extremas

Esta semana pasamos de temperaturas más llevaderas (en algunas zonas por debajo de la media habitual) a posiblemente la primera ola de calor del verano a partir del miércoles. El lunes arranca la canícula y entramos en territorio extremo con +10C de lo normal en algunas zonas 🥵 pic.twitter.com/x5B05ikIaI — Mario Picazo (@picazomario) July 14, 2024

Algo de lo que nos habíamos librado hasta la fecha han sido las temperaturas extremas. Esas altas temperaturas que hacían saltar todas las alertas, algo que empezaremos a tener en estas próximas jornadas si nada lo impide, son días de grandes cambios contra los que aprenderemos a luchar.

El experto en el tiempo, Mario Picazo, ha traído la previsión que nunca hubiéramos deseados tener: «Semana de cambios en lo meteorológico con el calor como protagonista en muchos rincones de España. Las precipitaciones también van a estar presentes durante el arranque de la semana en algunas zonas de la península, pero no van a tardar en remitir rápidamente a medida que las altas presiones vayan controlando la situación atmosférica. El sol irá ganando terreno a las nubes, incluso en esas zonas donde estos días se han visto con frecuencia».

Quedarán algunas lluvias al inicio de esta semana: «Pese a la tendencia a tiempo más estable, el paso de un frente por el extremo norte peninsular entre este lunes y parte del martes va a obligar a sacar el paraguas de forma aislada en diferentes zonas del noroeste y norte peninsular. Galicia, las comunidades del Cantábrico y Castilla y Léon verán chubascos, algunos tormentosos durante la primera mitad del lunes. También se extenderán a la cara norte de los sistemas Central e Ibérico y los Pirineos, donde por la tarde se esperan tormentas frecuentes avanzando de oeste a este».

A medida que avanzamos durante la semana vuelven las lluvias: «Aunque la semana va a arrancar con calor contenido en muchas zonas, no tardará en llegar aire cálido desde el norte de África, que apoyado por largas horas de insolación hará que los termómetros se disparen a partir de mediados de semana. Ya el jueves veremos máximas de más de 40 grados en varias capitales e incluso entre el viernes y sábado algunas rondando los 45 grados a la sombra. Córdoba, como es habitual, será una de las más cálidas».

El sol acabará siendo el protagonista de estas jornadas que están por llegar: «En la mitad sur peninsular y en las islas los cielos van a estar más despejados y el ambiente será más cálido, sobre todo en las comunidades más orientales del país. En Canarias también va a dominar el ambiente soleado y caluroso, aunque se verán nubes en el norte de las islas de mayor relieve».