Mario Picazo pone en rojo el mapa de España: hasta 40º en estas zonas

Mario Picazo lanza una nueva alerta ante un mapa de España completamente rojo con hasta 40º en estas zonas. Oficialmente, estamos ya en verano y las consecuencias de esta estación del año las vamos de ver recientemente, lo que llega puede ser un auténtico drama.

Habrá llegado el momento de prepararnos para unas jornadas que pueden ser realmente preocupantes, con unas cifras que saldrán de los límites convencionales. Todo cambia y lo hace de tal forma que debemos estar preparados para asumir las consecuencias.

El mapa de España se pone en rojo según Mario Picazo

El experto del tiempo ha dado con algunos datos que realmente acabarán siendo preocupantes en muchos sentidos. Habrá llegado el momento de ver como el verano va cobrando fuerza a gran velocidad con una serie de datos que quizás no habríamos podido imaginar a estas alturas del año.

Prácticamente, acabamos de cambiar de estación, dejando atrás una DANA que nos ha alejado de todo lo que esperaríamos en estos días. Sin duda alguna hemos tenido unos registros que han sido totalmente sorprendentes, con un cambio de tiempo que nos ha alejado de lo que sería normal.

Sin duda alguna la situación puede ir cambiando con unas cifras que realmente pone las cosas en su sitio. Para todos aquellos que son unos apasionados del buen tiempo y de la estabilidad. La situación irá cambiando y lo hará de tal forma que realmente podemos esperar lo inesperado.

Este sol y ascenso de las temperaturas cuando solo estamos en junio es un mal augurio de lo que está por llegar. Podemos empezar a ver una tímida ola de calor que puede llegar con fuerza a medida que avanzamos en unos días en los que todo es posible. Es hora de que nos preparemos para lo peor, lo que está por llegar puede ser una pesadilla para la que merece la pena lanzar una nueva alerta.

No hay que olvidar que las altas temperaturas pueden ser perjudiciales, salir de casa durante las horas centrales del día o no hidratarse correctamente es algo que debemos empezar a hacer. Es hora de que te nos preparemos para un finde largo, lo que llega puede ser especialmente destacable. La previsión del tiempo de Mario Picazo no deja lugar a ninguna duda. Esto es lo que nos espera en estos días.

Hasta 40º en estos días

Este fin de semana será un poco más largo que otros y nos traerá una serie de cambios importantes. Con los que pasaremos de las DANAS de días anteriores a una estabilidad que volverá a hacer subir los termómetros hasta niveles que debemos tener en cuenta durante estas pasadas jornadas que hemos tenido. Mario Picazo lanza una seria advertencia desde su canal de El Tiempo.

La previsión de este experto no deja dudas sobre lo que pasará: «La inestabilidad de la DANA tiene las horas contadas y a partir del viernes habrá más estabilidad y más calor. Una dorsal en capas medias y altas se instalará sobre España, acompañada por el anticiclón de las Azores situado al oeste de la península. Eso sí, el contraste va a ser importante entre zonas del norte de la península y algunas zonas del sur donde los termómetros se quedarán casi a la mitad durante las horas centrales del día. Con ese contraste térmico también se verá el de las nubes, ya que, en muchas zonas del tercio norte de la península, este primer fin de semana del verano astronómico llegará con más nubes e incluso algunas precipitaciones aisladas».

El calor se convertirá en una realidad en estos puntos del país: «No se espera que las temperaturas en ninguna de nuestras capitales lleguen a los 40ºC pero lejos de esa marca no se quedarán en algunas. De hecho, las habitualmente más calurosas como Sevilla y Córdoba van a rondar los 35 a 37ºC y no se descarta que zonas próximas del valle del Guadalquivir puedan rondar los 40 grados entre el domingo y el arranque de la semana que viene. El calor este fin de semana va a ser más intenso en la mitad sur peninsular. Hacia el norte el contraste térmico respecto al sur va a ser intenso. Algunas capitales del Cantábrico a duras penas van a llegar a registrar máximas de 20ºC y además con las nubes y algo de lluvia el ambiente va a seguir siendo auténticamente primaveral».

Pero cuidado que ese calor no será duradero, si nos fijamos en esta previsión: «La próxima semana comenzaría con calor, incluso con algunos ascensos, pero a partir del miércoles podrían producirse descensos principalmente en el norte peninsular, por donde podría llegar una vaguada en altura que además dejaría algunos chubascos y tormentas». Tendremos que seguir con estos altibajos que nos han acompañado en días pasados.