María Teresa de Luxemburgo: luces y sombras de la Duquesa de origen español que se enfrenta a duras acusaciones

Durante muchos años el nombre de María Teresa de Luxemburgo ha estado asociado a polémicas que no le han dejado en buen lugar. Cada vez son más los que se atreven a dar un paso adelante e investigar en el pasado de la Gran Duquesa. Para entender su historia hay debemos remontarnos a sus orígenes: nació en una de las familias más famosas de Cuba, pero realmente sus ancestros son catalanes. Varios testigos aseguran que nadie pasa por alto su vinculación con España, algo que ha generado bastantes problemas.

María Teresa de Luxemburgo no quiere que nadie rebuscase en su pasado y considera una traición que salga a la luz un detalle tan simple como su relación con España. Ha recibido acusaciones por parte de su personal doméstico. Hay varios testimonios que aseguran que el comportamiento de la aristócrata deja mucho que desear, incluso hablan de “maltratado” y de unas formas completamente inadmisibles.

Unas relaciones familiares complicadas

Cuando Enrique de Luxemburgo anunció que iba a casarse con María Teresa, solo un año menor que él, su familia entró en cólera porque consideraba que sus orígenes iban a manchar la reputación de clan. Josefina Carlota de Bélgica intentó que su hijo entrara en razón, que comprendiera que era un riesgo innecesario, pero él estaba muy enamorado y aseguró que no cambiaría de opinión. Josefina empezó a llamar en privado a María Teresa “la petit cubana” y este apodo se fue extendiendo poco a poco hasta llegar a sus oídos.

La Gran Duquesa sabía que su presencia no era bien recibida, así que cambió su comportamiento y se mostró mucho más fría. El problema es que sus familiares no fueron los únicos en pagar las consecuencias, el servicio que tenía contratado también. En 2019 se encargó un informe para ver qué papel ejercía la Familia Real y María Teresa salió muy perjudicada. No fueron pocos los que decidieron contar cómo eran su formas y cuáles eran sus secretos.

María Teresa de Luxemburgo negó las acusaciones

La mujer de Enrique de Luxemburgo, al ver el revuelo que se había organizado, no tuvo más remedio que dar una entrevista en Univisión, la cadena de televisión estadounidense más influyente entre los hispanohablantes. La aristócrata habló en un castellano perfecto y aseguró que todo era mentira. Dijo que estaban trazando una campaña de desprestigio contra ella porque su presencia nunca había sido cómoda. No obstante, todavía hay mucha gente que no confía en su versión.

¿Maltrato psicológico?

‘Waringo’, el informe que destapó los secretos de la Gran Duquesa María Teresa, marcó un antes y un después. Salieron varios empleados de la aristócrata asegurando que se habían dado de baja porque estaban recibiendo un maltrato psicológico. Esto hizo que muchos periodistas investigaran la vida de María Teresa, cuyos antepasados eran españoles, concretamente de Barcelona. Fue su tatarabuelo José Francisco Mestre i Roig el responsable de la fortuna familiar. Sin embargo, esto no era suficiente para que Josefina Carlota de Bélgica le aceptase y así empezó el conflicto que lo cambió todo.